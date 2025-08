Ścierki kuchenne na śmietnik? Sprawdź, kiedy możesz to zrobić legalnie

Od początku 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji tekstyliów, takich jak ubrania, buty czy akcesoria domowe. Nowelizacja prawa sprawiła, że tekstyliów nie wolno już wrzucać do czarnych pojemników na odpady zmieszane, lecz należy je oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów). Istnieje jednak istotny wyjątek, który dotyczy jednego z najczęściej używanych domowych tekstyliów – ścierki kuchennej.

Te tekstylia mogą trafić do zmieszanych

Ściereczki używane w gospodarstwach domowych często są wymieniane i wyrzucane. W świetle nowych przepisów również powinny trafiać do PSZOK-ów, jednak Ministerstwo Środowiska dopuściło odstępstwo. Zanieczyszczone lub zniszczone ścierki, które nie nadają się do ponownego przetworzenia, mogą incydentalnie trafić do odpadów zmieszanych. Oznacza to, że tylko w przypadku, gdy oczyszczenie takich tekstyliów jest niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne, dopuszcza się ich wyrzucenie do czarnego pojemnika.

To jednak wyjątek, a nie reguła – i nie zwalnia z obowiązku segregacji. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować karami, dlatego warto wiedzieć, które odpady muszą trafiać do PSZOK-ów. Poza tekstyliami są to m.in. zużyte baterie, sprzęt elektroniczny, odpady budowlane, akumulatory czy zużyte tonery i tusze.

Co trzeba oddawać do punktów zbiórki?

Na stronie gov.pl podano listę materiałów, które zalicza się do tekstyliów i które należy dostarczać do punktów zbiórki. Są to m.in. zużyta odzież, pościel, koce, zasłony, dywany, obrusy, czapki, szaliki, torby, plecaki, galanteria skórzana oraz pluszowe zabawki. Gminy mają obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu do co najmniej jednego punktu PSZOK na swoim terenie.

Właściwa segregacja odpadów pomaga w recyklingu i ogranicza ilość śmieci trafiających na składowiska. Nowe zasady wymagają większej świadomości, ale też sprzyjają środowisku.

Czytaj też:

Masz działkę w ROD? Tego lepiej nie rób, bo grożą ci kary!Czytaj też:

Folia aluminiowa w koszu? Tylko nie tym! Ten błąd popełnia wielu