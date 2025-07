Masz działkę w ROD? Tego lepiej nie rób, bo grożą ci kary!

Rodzinne Ogrody Działkowe cieszą się dużą popularnością wśród osób szukających odpoczynku i miejsca do uprawy warzyw. Jednak użytkownicy działek muszą przestrzegać ściśle określonych zasad. Regulamin ROD jasno wskazuje, co jest dozwolone, a co zabronione – za nieprzestrzeganie przepisów grożą sankcje.

Czego nie wolno na działce ROD?

Działka w ROD nie jest własnością użytkownika – działkowicz dzierżawi ją od Polskiego Związku Działkowców. Ma natomiast prawo do nasadzeń i obiektów, które postawił na jej terenie. Grunty należą do gminy lub Skarbu Państwa, a wspólna przestrzeń obejmuje m.in. punkty poboru wody czy miejsca na odpady.

Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych precyzuje cele i zasady funkcjonowania ROD-ów. Ogródki mają służyć rekreacji, wspierać integrację międzypokoleniową, sprzyjać zdrowiu seniorów, chronić środowisko oraz udostępniać tereny zielone społecznościom lokalnym.

Regulamin ROD zawiera również katalog zakazów. Po pierwsze, nie wolno traktować działki jako miejsca zamieszkania ani prowadzić na niej działalności gospodarczej. Niedozwolony jest także wjazd pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD. Parkowanie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Lista zakazów

Na działce nie można stawiać budynków przekraczających 35 m² powierzchni zabudowy ani określonej wysokości – 5 m przy dachu stromym i 4 m przy płaskim. Altana musi spełniać wymagania techniczne. Surowo zabrania się również stawiania wolnostojących szop, komórek i toalet.

Kolejny zakaz dotyczy gromadzenia i składowania odpadów, zwłaszcza tych niezwiązanych z działalnością ogrodniczą. Działka powinna być utrzymana w estetycznym stanie – nie może przypominać magazynu czy składowiska śmieci.

W regulaminie znajduje się też zakaz spalania jakichkolwiek odpadów, w tym roślinnych. Działkowcy muszą korzystać z systemu zbiórki śmieci, nie wolno im palić ścinków ani innych resztek na miejscu.

Działkowicze powinni znać przepisy i działać zgodnie z regulaminem, by uniknąć konsekwencji prawnych lub cofnięcia prawa do użytkowania działki. Przestrzeganie zasad ROD to nie tylko obowiązek, ale i warunek wspólnego korzystania z przestrzeni w sposób uporządkowany i bezpieczny.

