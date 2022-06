Awans Lewandowskich na liście 100 najbogatszych. Miliony z cateringu Ani, nowe osiedle Lewego

Robert Lewandowski w gronie 100 najbogatszych po raz pierwszy pojawił się w 2017 roku. Z 353 mln zł majątku zajął jedno z ostatnich miejsc zestawienia. Wtedy tak jak i zresztą dzisiaj, najważniejszym składnikiem jego majątku pozostawała bajeczna pensja z Bayernu Monachium, która po rozliczeniu się z niemieckim fiskusem daje mu co roku ok. 50 mln zł. Do tego dochodzą wpływy z reklam, a przede wszystkim własnych biznesów i nieruchomości, w które Lewandowski wypocone na murawie miliony euro inwestuje.

Gastronomia, fotowoltaika, deweloperka

Prowadzi własną agencję marketingową Stor9, która wśród klientów ma takie marki jak: HBO, BMW czy Martini oraz własną restaurację Nine’s, gdzie nad menu czuwa Tadeusz Muller, syn Magdy Gessler. Rok temu Lewandowski zainwestował w spółkę Bio-lider od preparatów dla rolnictwa. A dwa lata temu w aplikację Less do sprzedawania używanych ubrań. Podobnie jak Grzegorz Krychowiak wszedł na rynek odnawialnych źródeł energii, kupując udziały w firmie Hymon od instalacji fotowoltaicznych. Wszedł też w biznes z jednym z podwykonawców warszawskiego wieżowca Warsaw Spire. Założona przez nich spółka ma się głównie zajmować projektami i inwestycjami deweloperskimi.

Nowe osiedle Lewego

Nieruchomości to kolejny duży składnik majątku Lewandowskich. Dom na Majorce, dom w Monachium, apartament w warszawskim wysokościowcu Złota 44, posiadłość nad warmińskim jeziorem Jełmuń czy wreszcie całe prywatne osiedle na Ochocie. Kolejne chce wybudować w Gdańsku. Na 3,7 ha działki zamierza postawić osiem bloków mieszkalnych.

Od kilku lat Robert nie występuje już na liście 100 najbogatszych sam, tylko wspólnie z żoną. Ania Lewandowska równie mocno działa w biznesie, trzymając udziały w 11 firmach. Jest zresztą stałą bohaterką naszego rankingu 50 najbogatszych Polek.

Miliony z cateringu

Biznesy Lewandowskich często się przenikają. Ich wspólną spółką jest Levann, która zajmuje się sprzedażą zdrowych produktów spożywczych, a jednocześnie konsoliduje istniejące już marki własne Anny i Roberta Lewandowskich (Foods by Ann, RL9, RL9 Junior). Dzisiaj jednym z najszybciej rozwijających się biznesów Anny Lewandowskiej jest sprzedaż jej cateringu dietetycznego SuperMenu. Spółka rośnie jak na bezglutenowych drożdżach, bo w 2021 roku jej przychody wzrosły prawie trzykrotnie do ponad 37 mln zł. Zysk netto przekroczył 9 mln zł. Równie dynamicznie rozwijającą się marką są naturalne kosmetyki Phlov, które zadebiutowały na rynku w 2019 roku.

Czasem dopada mnie niemoc

„Skala, którą osiągnęłam jest czasem przerażająca właśnie przez tę odpowiedzialność. Weszłam już w to tak głęboko. I nie chcę wychodzić. Ale też są momenty, że człowiek chciałby się wyłączyć. A wyłączyć się po prostu nie może. Bo jest nowa premiera, bo dzwoni dyrektor marketingu, bo prowadzę trening dla 10 tys. osób. Nie mogę im powiedzieć – słuchajcie, treningu nie będzie, bo mam zły humor, bo nie mam siły. Będę szczera. Czasem dopada mnie taka zwyczajna niemoc, że mam ochotę schować się pod poduszką”. – mówiła Anna Lewandowska w ostatnim wywiadzie dla „Wprost”.

Więcej historii i sylwetek najbogatszych ludzi w Polsce można przeczytać w najnowszej edycji Listy 100 najbogatszych Polaków.

