Łatwogang przejmuje Plusha! Co oznacza nowa „Łatwoferta” i gigantyczna stopa w Warszawie?

Plush wkracza w nowy rozdział. Tym razem marka łączy siły z Łatwogangiem, internetowym fenomenem, którego śmiałe i nieprzewidywalne akcje zdobyły serca milionów fanów. Ich wspólnym projektem jest „Łatwoferta” – nowa oferta abonamentowa, której premiera została ogłoszona w wielkim stylu. Dosłownie – gigantyczna stopa Łatwoganga pojawiła się na siatce reklamowej w centrum Warszawy.

Plush i Łatwogang: zaskakujący duet

Chociaż Plusha przedstawiać nie trzeba, warto przypomnieć, kim jest Łatwogang. To twórca internetowy, którego autentyczność i nietypowe podejście do rzeczywistości przyciągnęły miliony fanów na TikToku (2 mln obserwujących) oraz Instagramie (ponad 715 tys.). Swoje niekonwencjonalne pomysły Łatwogang realizuje w wielkim stylu – od rekordowego zdjęcia stopy na polskim Instagramie (1,28 mln polubień), po szalone wyzwania, takie jak piesza wędrówka ze stolicy do Krakowa czy planowana podróż rowerowa z Wrocławia do Afryki. Współpraca z Pluishem to kolejny etap jego spektakularnych działań.

Łatwoferta: abonament na pół!

Współpraca z Łatwogangiem przyniosła Plushowi nową ofertę – „Łatwofertę”. Na start pojawia się innowacyjne rozwiązanie: abonament na pół. W ramach oferty abonamentu M, który normalnie kosztuje 40 zł miesięcznie, użytkownicy mogą zaprosić bliską osobę do wspólnego korzystania, dzieląc się 80 GB internetu i płacąc jedynie po 20 zł miesięcznie. Do wyboru są dwa abonamenty: S i M, z atrakcyjnymi pakietami gigabajtów, które rosną w miarę stażu w sieci Plush. Oczywiście, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y to standard, a przeniesienie numeru nagradzane jest trzema miesiącami za 0 zł.

Co dalej?

To dopiero początek współpracy Plusha i Łatwoganga. Choć na start marka nie zdradza wszystkich szczegółów, można spodziewać się licznych wyzwań, kreatywnego contentu i niestandardowych akcji, które na pewno rozgrzeją internet. Plush, jak zawsze, zapewnia solidny i szybki internet, a Łatwogang udowadnia, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Dodajmy do tego udział innych gwiazd internetu i otrzymamy mieszankę, której finału nikt nie przewidzi.

Więcej szczegółów znajdziesz na Instagramie i nowym koncie Plusha na TikToku. To dopiero początek, więc szykujcie się na więcej!