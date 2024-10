Nowa usługa InPost. Są poważne wątpliwości, czy firma działa prawidłowo

W zeszłym tygodniu InPost uruchomił pilotaż płatności odroczonych. Usługa jest dostępna w InPost Pay, z którego korzysta ponad 5 mln zarejestrowanych użytkowników. Pozwala ona odroczyć płatność na 30 dni, ale na razie tylko w trzech sklepach internetowych: Ochnik, Ryłko i Militaria.pl. Usługa powstawała we współpracy z Aion Bankiem.

Odroczone płatności w InPost

Odroczone płatności, które polegają na tym, że klienci płacą za towar w ciągu 30 dni po zakupie (i wtedy jest ona bezpłatna – po przekroczeniu tego terminu doliczane są odsetki), cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. Można się z nimi spotkać w sklepach internetowych, punktach usługowych (także medycznych), biurach podróży… Jak donosi serwis Cashless, w przypadku InPostu mogło dojść do poważnego naruszenia.

Jeden z czytelników serwisu doniósł, że w trakcie składania wniosku o płatność odroczoną został poproszony tylko o numer PESEL. Nie wymagano od niego numeru dowodu osobistego, nie kontrolowano w Biurze Informacji Kredytowej. Dodał, że otrzymał pozytywną decyzję, chociaż korzystał z aplikacji zarejestrowanej na swoją małżonkę. Ktoś zapyta, co w tym złego, skoro dzięki temu usługa wydaje się prostsza i szybsza. Złe jest to, że firmy oferujące jakiekolwiek usługi oparte na kredycie muszą sprawdzić stan finansowy klienta i mieć pewność, że nie posiada on tak wielu zobowiązań finansowych, że zaciągnięcie kolejnego naruszyłoby ich bezpieczeństwo majątkowe.

Cashless zwrócił się do BIK-u o potwierdzenie, czy klienci InPostu składający wniosek o płatność odroczoną są sprawdzani w ich bazie danych. Małgorzata Bielińska z biura prasowego BIK przekazała, że nie są oni upoważnieni do udostępnienia danych o konkretnych umowach i zasadach współpracy. Sprawie przyjrzy się KNF. — Jesteśmy na etapie podejmowania działań wyjaśniających, mających na celu weryfikację modelu biznesowego oraz relacji łączących InPost z Aion Bankiem, a także charakteru oferowanych produktów — przekazał serwisowi Cashless Jacek Barszczewski, rzecznik prasowy KNF.

