Omenaa Mensah: moja działalność wzięła się z braku zgody na niesprawiedliwość

Z okazji 10-lecia Omenaa Foundation rusza z kolejnym przedsięwzięciem – budową unikalnego Kids Haven Sport & Art Complex w Ghanie, łączącego zdrowie, edukację i sztukę z filantropią.

Od jakich czynności Panią oderwałam?

Przed naszą rozmową akceptowałam materiały marketingowe dla naszych darczyńców z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz te dotyczące działań artystycznych, które są ważnym filarem. Dzięki aukcjom rzeźb i obrazów zbieramy pieniądze na realizację naszych celów, ale też promujemy polską sztukę na arenie międzynarodowej.

Zapoznawałam się też z agendą zbliżającego się wyjazdu do Ghany, który organizuję z okazji 10-lecia istnienia Omenaa Foundation. Zabieramy ze sobą dużą delegację, w skład której wejdą polscy dyplomaci, przedstawiciele Ministerstwa Kultury, gwiazdy. Na miejscu nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę unikalnego obiektu Kids Haven Sport & Art Complex. Obok m.in. boisk do koszykówki i piłki nożnej, kortu tenisowego, powstaną tam: rezydencja artystyczna, przestrzeń do arteterapii i gabinet pediatryczno-psychologiczny, gdzie wychowankowie Kids Haven School otrzymają kompleksową opiekę medyczną oraz wsparcie terapeutyczne. Do współpracy zaprosimy lekarzy stażystów z Polski, którzy będą zdobywać bezcenne doświadczenie oraz pogłębiać wiedzę na temat problemów zdrowotnych afrykańskich dzieci. Marzę, żeby taki kompleks powstał kiedyś także w Polsce. Jego namiastką będzie zadaszone boisko typu Orlik wraz z siłownią i studiem artystycznym dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, na który Omenaa Foundation przeznaczy ponad 700 tys. zł.

Co kierowało Panią, gdy w 2014 roku założyła fundację pomagającą dzieciom ulicy w Afryce? Dla polskich darczyńców to temat odległy, więc pewnie trudno było przekonać ich do wpłat.

Nie byłam w stanie pogodzić się z tym, że w XXI wieku w mojej drugiej ojczyźnie, Ghanie, nadal praktykuje się sprzedawanie dzieci do niewolniczej pracy. Postanowiłam stworzyć szkołę i wyciągnąć je z tych miejsc. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku, a we wrześniu 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie Kids Haven School. Moim marzeniem jest, aby nasi wychowankowie – obecnie jest ich 37 – nie powielali w swoich przyszłych rodzinach złych nawyków. A najzdolniejszym chcemy dać szansę na studiowanie w Polsce.

Nasza działalność to coś więcej niż liczby – to historie konkretnych dzieci. Choćby Prince’a – chłopca, na oko siedmiolatka, który został wyswobodzony z pracy niewolniczej.

Gdy przywieziono go do naszego ośrodka – jak większość dzieci, które do nas trafiają – nie wiedział, jak ma na imię, ani ile ma lat. Dziś chodzi do naszej szkoły. Gdy zabraliśmy dzieci na wycieczkę na plażę, inny z naszych podopiecznych, Kodjo, zjadł trzy obiady, bo bał się, że więcej nie dostanie jedzenia. Poruszająca jest też historia Brighta, którego matka oddała do pracy niewolniczej. Obecnie jest jednym ze stypendystów Rafał Brzoska Foundation, a w przyszłości chce zostać ginekologiem. Cieszymy się, że mamy pod opieką młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać. Dla mnie miarą sukcesu jest wykształcenie choćby jednego lekarza czy architekta, który będzie pomagał innym.

A polscy przedsiębiorcy są skłonni dzielić się pieniędzmi?

Tak, co udowadnia nasza Top Charity Auction, która łączy świat biznesu ze sztuką i filantropią. Skierowana jest do wąskiego grona 450 osób z pierwszej setki najbogatszych Polaków oraz właścicieli i udziałowców przedsiębiorstw z przychodami powyżej 100 milionów złotych. Przed nami czwarta edycja aukcji. Do tej pory zebraliśmy ponad 85 mln zł. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie mój wspaniały mąż. W pierwszej edycji zebraliśmy niemal 9 mln zł, a on z prywatnego majątku wpłacił drugie tyle. Podwajanie kwoty licytacji z jego prywatnych środków stało się nieformalnym zwyczajem naszego wydarzenia.

Dzięki aukcji nie tylko zbieramy pieniądze na cele charytatywne, ale też promujemy polską sztukę. Jesteśmy doceniani przez międzynarodowe gremia, m.in. Luxury Lifestyle Awards, które w tym roku uhonorowało po raz kolejny naszą aukcję.

Tym razem nagrodą w kategorii The Best Luxury Auction Event in Europe. Zawdzięczamy to miano m.in. rekordowemu wynikowi, który wyniósł 48 mln zł. To też dowodzi, że Polacy potrafią być szczodrzy i robić rzeczy na światowym poziomie. Jestem z tego bardzo dumna.

We wrześniu rozpoczęliśmy prace nad czwartą edycją Top Charity Auction, ponieważ przygotowanie wydarzenia trwa ok. 10 miesięcy.

W przygotowaniu kolejnych edycji biorą udział także wybitne osobowości ze świata sztuki.

Współpracują z nami topowe nazwiska: Leo Crane z Sotheby’s Institute of Art, Alex Sarfati z Opera Gallery i Isabel de Vasconcellos – niezależna kuratorka. Do tego grona należą także Anda Rottenberg, Hanna Wróblewska, która przygotowała wystawę w Oranżerii w 2023 roku, Kama Zboralska czy Iwona Büchner-Grzesiak. Przy wyborze dzieł na licytację doradzają nam także specjaliści z Rady Eksperckiej. Ich pomoc będzie bardzo potrzebna, bo w przyszłorocznej edycji będziemy stawiać bardzo mocno na sztukę międzynarodową.

Każdy może obejrzeć dzieła sztuki, które trafią na aukcję. Kilka tygodni wcześniej prezentujemy je na wystawie w Oranżerii Pałacu w Wilanowie. Przestrzeń tę można zwiedzić bezpłatnie, potrzebny jest tylko bilet do pałacu. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy wystawę w Wilanowie w 2023 roku. Odwiedziło ją wówczas ok. 50 tys. osób. Rok później było ich już 70 tys. Ta frekwencja i zainteresowanie wysoką sztuką bardzo mnie cieszą. Kolejna wystawa Top Charity Art odbędzie się już 25 kwietnia 2025 roku.

30% kwoty zebranej w trakcie Top Charity Auction trafia do budżetu Konsorcjum Filantropijnego, kierowanego przez Sylwię Dobrzycką, a następnie w formie grantów, do różnych fundacji i stowarzyszeń. Współpracujemy też z międzynarodowymi organizacjami m.in. AndreaBocelliFoundation, Rafa Nadal Foundation czy ShoulderUp, prowadzoną przez Phyllis Newhouse. Chcemy pokazać, że pomaganie powinno odbywać się ponad podziałami.

Pani mąż Rafał Brzoska nie tylko uczestniczy w corocznej aukcji, ale też powołał własną fundację. Pozazdrościł Pani sukcesów w działalności filantropijnej?

Absolutnie nie! Przekonałam go, że mając tak wybitne osiągnięcia w biznesie, warto dzielić się wiedzą, doświadczeniem i dobrami materialnymi. Rafał stawia na edukację, prowadzi fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży w wieku 13-25 lat.

Chce, aby Rafał Brzoska Foundation stała się kuźnią kadr. Nasi wspaniali stypendyści studiują na najlepszych światowych uczelniach, od NASA, przez Yale, Uniwersytet Stanforda, ażpo Szanghaj i są wybitni w swoich dziedzinach. Oboje jesteśmy z nich dumni.

Kilka tygodni temu wygrała Pani ze spółką Meta po tym, jak nie zareagowała na fałszywe doniesienia o Pani śmierci. To były ohydne fake newsy, których celem było wyłącznie zwiększenie klikalności. Złożyła Pani skargę do Prezesa UODO. Firma otrzymała zakaz publikacji reklam z użyciem Pani danych.

To było precedensowe postanowienie sądu, które, mam nadzieję, zachęci innych do walki z fake newsami w sieci. W 1967 roku dwaj psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe opisali najbardziej stresujące wydarzenia w życiu człowieka. Na pierwszym miejscu znalazła się śmierć współmałżonka. Śmierć bliskiego członka rodziny zajęła piątą pozycję. Gdy zaczęły pojawiać się kolejne informacje o mojej śmierci, poinformowałam moją mamę, że to oszustwo. Powiedziała mi, że gdyby sama o tym przeczytała, pewnie dostałaby zawału, bo wcześniej straciła mojego brata. Zarabianie na tego rodzaju działaniach jest cyniczne i podłe. Oboje z mężem się na to nie godzimy.

Zapowiedzieli Państwo dalszą walkę o swoje dobre imię. Co planujecie?

Nie chodzi już nawet o nas personalnie ani o szarganie wizerunku osób znanych. Znacznie gorsze jest to, że w mediach społecznościowych pojawia się wiele treści szkodliwych dla dzieci albo dotykających delikatnych emocji. Dzieci i młodzież nie zawsze potrafią sobie z tym poradzić i jest to jedna z przyczyn samobójstw. Tylko w 2023 roku w Polsce 146 nieletnich odebrało sobie życie. Liczba zarejestrowanych prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży do 18. roku życia wyniosła 2139, ale eksperci szacują, że prób, które nie zostały zgłoszone, może być od 80 do 100 razy więcej. To zatrważające statystyki, dlatego musimy zadbać o profilaktykę zdrowia psychicznego zaczynając od dzieci, przez osoby dorosłe i na seniorach kończąc.

Ma Pani na to konkretny plan?

Wspólnie z Polską Radą Biznesu (PRB), przedstawicielami organizacji biznesowych i mediów złożyliśmy list otwarty do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara nawołujący do podjęcia legislacyjnej walki z fake newsami i mową nienawiści w przestrzeni wirtualnej. Dodatkowo planujemy szereg działań, m.in. kampanię społeczno-edukacyjną na temat hejtu, by lepiej zadbać o najmłodszych. Wkrótce podamy więcej informacji na ten temat.

Rozmawiała: Martyna Kośka