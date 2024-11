Pojawiła się oferta pracy w... Kościele. Ile można zarobić?

Na jednym z portali z ogłoszeniami o pracę pojawiła się dość nietypowa oferta, dotycząca pracy...kościelnego. Taką ofertę zamieściła warszawska parafia św. Ignacego Loyoli.

Jakie trzeba spełniać wymagania, by móc myśleć o tej posadzie? Istotna jest przede wszystkim dyspozycyjność. Jak przypomina „Fakt", kościelny przychodzi do kościoła pierwszy, a wychodzi z niego ostatni. To on dzwoni na nabożeństwa, przygotowuje szaty i naczynia liturgiczne, dba o porządek, kwiaty i ogrzewanie. Kościelny służy również pomocą przy wszelkich uroczystościach, jak śluby, pogrzeby, czy komunie. Nie zaskakuje fakt, że kościelny potrzebny jest do pracy w weekendy. Jak wiadomo Msze święte odbywają się w niedziele, a w soboty – poza wieczorną mszą (wierni mają możliwość zastąpienia jej niedzielną mszą świętą) na ogół odbywają się śluby.

Ile można zarobić w Kościele?

Co istotne, w ogłoszeniu pojawiają się konkrety dotyczące zarobków. Z danych, które przytacza gazeta wynika, że proponowane wynagrodzenie wynosi od 5380 — 6117 zł brutto, co "na rękę" daje od 4 do 4,5 tys. zł. „Fakt" zwraca jednak uwagę, że gdy dwa lata temu warszawska parafia szukała kościelnego widełki były wyższe, wynosiły od 6,5 do 7,8 tys. zł brutto. Była wzmianka o darmowych obiadach.

Warszawska parafia poszukuje również organisty i osoby do sprzątania. W tym drugim przypadku proponowane zarobki są zbliżone do tych na które może liczyć kościelny. Wymagane jest dwuletnie doświadczenie, a także: niekaralność, obowiązkowość, pracowitość, sprawność fizyczna, wiedza na temat działania i obsługi maszyn czyszczących (również tych bardziej zaawansowanych i nowoczesnych), znajomość środków czyszczących i ich działania, dbałość o szczegóły, dobra umiejętność zarządzania czasem.

Zainteresowani podjęciem pracy mogą zgłaszać się bezpośrednio do proboszcza, bądź wysłać e-mail z CV.

