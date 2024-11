Wolna Wigilia jeszcze w tym roku? Nieoczekiwana propozycja

Wigilia już za pięć tygodni, a wciąż nie wiemy czy będzie to dzień wolny od pracy. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, projekt ustawy w tej sprawie autorstwa Lewicy zyskał akceptację w I czytaniu, ale na procedowanie w II czytaniu głosów już zabrakło i ów projekt trafił do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, a także do komisji gospodarki i rozwoju. Pierwszą z komisji kieruje Katarzyna Ueberhan z Nowej Lewicy, drugą natomiast poseł Polski 2050 Ryszard Petru, który jest w tej sprawie sceptyczny. Nie brakuje obaw, że że prace nad projektem przeciągną się na tyle długo, że na wprowadzenie wolnej Wigilii jeszcze w tym roku będzie za późno.

Będzie deal ws. wolnej Wigilii?

Z ustaleń portalu Gazeta.pl wynika, że przedstawiciele Lewicy zaproponowali Polsce 2050 swoisty deal. Komisja polityki społecznej i rodziny szybko zakończy pracę nad zgłoszonym przez Polskę 2050 projektem ustawy o prawnym zapewnieniu najmłodszym dzieciom z uczuleniami odpowiedniego żywienia w żłobkach i przedszkolach (chodzi o poselski projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy Prawo oświatowe), a w zamian za to komisja gospodarki i rozwoju przyspieszy działania w sprawie wolnej Wigilii.

Politycy Polski 2050 na razie nie wyrazili na to zgody. – Czym jak czym, ale interesem dzieci nie będziemy handlować – podkreśla cytowany przez portal prominentny polityk Polski 2050.

Przedstawiciele Lewicy przekonują, że to Polska 2050 zgłosiła się do nich pierwsza z propozycją handlu, proponując przyspieszenie prac nad wolną Wigilią w zamian za to, że komisja polityki społecznej przyspieszy procedowanie projektu ustawy zakładającego liberalizację handlu w niedzielę.

Polacy chcą wolnej Wigilii

Tymczasem jak pokazują sondaże większość Polaków opowiada się za wolną Wigilią. Z najnowszego badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej" wynika, że pomysł ten popiera dwie trzecie z nas (67,5 proc.), a tylko 27 proc. jest przeciwnego zdania. 5,4 proc. respondentów nie ma opinii w tej sprawie. Jeszcze większe poparcie dla dnia wolnego od pracy 24 grudnia odnotowano w niedawnym sondażu SW Research dla „Wprost". Na „tak" było aż 74 proc. ankietowanych, a jedynie co dziesiąty (11,7 proc.) był przeciw. Niespełna 15 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

