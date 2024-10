Firmy już szukają pracowników przed świętami. Wiemy, ile można zarobić

Choć do świąt jeszcze ponad dwa miesiąca, już pojawiają się oferty pracy sezonowej związane z Bożym Narodzeniem. Pracowników szuka przede wszystkim branża spożywcza. Poszukiwani są również m.in. kurierzy, pracownicy magazynowi, ale też pracownicy sklepów internetowych.

– Mamy październik, a rekrutacje przedświąteczne szukają. Zaczyna już teraz przemysł, zwłaszcza branża spożywcza. Trzeba wyprodukować żywność. Potem ruszy branżą logistyczna. Trzeba rozwieźć produkty. Pojawia się zapotrzebowanie na kurierów, pracowników magazynowych, spedytorów, a także pracowników sklepów internetowych, głównie do obsługi klienta. Później handel stacjonarny, to już jest koniec listopada początek grudnia, to jest czas promocji, gdy pracowników potrzeba jest więcej. W tym okresie są też dodatkowe oferty pracy i dorobienia sobie w restauracjach i firmach cateringowych, bo organizowane są przedświąteczne spotkania, pracownicze i nie tylko – podkreśla w rozmowie z RMF FM Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad.

Tuż przed samymi świętami poszukiwane będą osoby, które wcielą się w mikołajów bądź śnieżynki. Przedstawiciel Randstad zwraca uwagę, że pracownicy ci będą mieć kontakt z dziećmi i istotne będzie by miały ku temu kwalifikacje.

Firmy szukają pracowników przed świętami. Ile można zarobić?

Na jakie stawki można liczyć? Mateusz Żydek wskazuje, że stawki za pracę sezonową przed świętami Bożego Narodzenia lekko wzrosły, podobnie jak minimalna stawka godzinowa. – Mówimy tutaj o wzroście około dziesięciu procent. Mówimy tutaj raczej o stawkach zaczynających się od minimalnych stawek godzinowych określonych przez ustawę. Można liczyć też na bonusy i dodatki. W dużych aglomeracjach stawki są wyższe o około siedmiu do dziesięciu procent – mówi przedstawciel Randstad.

Rozmówca RMF FM zwraca uwagę, że osoby wcielające się w śnieżynki i mikołajów, w newralgicznym okresie przedświątecznym będą mogły liczyć na stawkę rzędu kilkuset złotych za godzinę pracy.

