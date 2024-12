Zgarnij Galaxy S24 Ultra – jeszcze 48 smartfonów czeka na zwycięzców!

Loteria „Wejdź w nową erę z telewizorami i produktami audio Samsung” to doskonała okazja, by nie tylko zmodernizować swój domowy zestaw multimedialny o telewizor o znakomitych parametrach obrazu, „napakowany” najnowszymi technologiami. To także wyjątkowa szansa, by zyskać najnowsze urządzenie o niesamowitych możliwościach i najwyższej jakości wykonania, jakim jest smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra Titanium Black z pamięcią flash 256 GB i 12 GB RAM.

Jak wziąć udział w loterii?

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy kupić dowolny telewizor Samsung AI TV 2024. Użytkownicy mają tu z czego wybierać, bo tegoroczna oferta Samsung w segmencie telewizorów wspomaganych funkcjami sztucznej inteligencji jest naprawdę bogata – obejmuje m.in. linie produktowe Neo QLED 8K AI TV, Neo QLED 4K i OLED. Loterią objęte zostały prawie wszystkie tegoroczne telewizory Samsung o szerokim wyborze przekątnych od 43 do 98” – w tym także telewizor The Frame – oraz wybrane modele soundbarów Samsung.

W każdym tygodniu trwania loterii odbywa się losowanie sześciu smartfonów Galaxy S24 Ultra. Łącznie w ramach akcji do zdobycia jest aż 60 nagród. Do 21 listopada 2024 r. organizator loterii wyłonił już dwunastu szczęśliwych zwycięzców, a kolejne emocjonujące losowania przed nami.

Jak zwiększyć szanse na wygraną?

Kto nie zdąży z zakupami przed Black Friday, nie powinien mieć powodów do zmartwień. Akcja „Wejdź w nową erę z telewizorami i produktami audio Samsung” trwa do 13 stycznia 2025r. – w tym czasie odbędzie się jeszcze osiem losowań. Można więc wziąć w niej udział wielokrotnie, przy wszystkich nadarzających się w najbliższym czasie okazjach. A tych nie brakuje: Cyber Monday, święta Bożego Narodzenia, poświąteczne wyprzedaże.



Nie warto jednak zwlekać z udziałem w loterii do samego końca. Im wcześniej nastąpi zakup telewizora bądź soundbara objętego promocją, tym w większej liczbie losowań będzie mógł wziąć udział otrzymany przez nabywcę los – jest on bowiem uwzględniany we wszystkich kolejnych losowaniach aż do momentu wygranej. Tym samym, zakup produktu dzisiaj uprawnia do udziału w losowaniach maksymalnie aż osiem razy.

Co ważne, każde wydane 500 złoty w zakupie promocyjnym uprawnia do otrzymania jednego losu w loterii, więc kilka posiadanych losów jeszcze bardziej zwiększa szanse na wygraną.

Zasady loterii

Aby wziąć udział w loterii należy kupić produkt promocyjny, czyli wybrany telewizor lub urządzenie audio firmy Samsung za co najmniej 500 zł brutto. Następnie, za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaTV.samsung.pl, należy wypełnić zgłoszenie udziału w loterii, obejmujące m.in. udokumentowanie zakupu.



Uczestnik, który w ramach jednej transakcji udokumentowanej jednym dowodem zakupu promocyjnego dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, przykładowo – kupił dwa produkty promocyjne za co najmniej 500 zł brutto każdy lub nabył jeden produkt za wielokrotność 500 zł brutto – ma prawo do otrzymania za każde kolejne 500 zł brutto jednego dodatkowego losu.



Zakupu urządzeń objętych promocją można dokonać w wybranych sieciach sprzedaży: Euro-net, Media Expert, Neonet, Media Markt, Matrix Media, Samsung Brand Store, AUDIO COLOR, x-kom.pl, play.pl, orange.pl, plus.pl, t-mobile.pl, gtpoland.eu, maxelektro.pl, kakto.pl i na stronie samsung.com.pl.

Więcej informacji o loterii Samsung znajduje się na stronie: https://www.samsung.com/pl/campaign/tvs/loteria-tv/