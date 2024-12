Węgierska stacja w grze o TVN. Co wiemy o TV2

Wskazywana na potencjalnego nabywcę TVN TV2 to druga co do wielkości stacja telewizyjna na Węgrzech, obecna na rynku od 1997 roku. Początkowo należała do niemieckiej grupy ProSiebenSat.1 Media, jednak w 2013 roku została sprzedana, co zapoczątkowało zmiany jej charakteru. Obecnie TV2 Group jest kluczowym graczem w węgierskim krajobrazie medialnym, jednak budzi kontrowersje z powodu bliskich związków z rządem Viktora Orbána i prorządowego charakteru przekazu.

Sieć kanałów

TV2 nie ogranicza się jedynie do swojej macierzystej stacji. TV2 Group to sieć kanałów telewizyjnych, które obejmują różnorodne segmenty widowni. Należą do niej takie kanały jak Mozi+, Spíler TV, FEM3 czy Humor+. Każdy z tych kanałów skupia się na innym rodzaju treści – od filmów i sportu, po rozrywkę i programy skierowane do kobiet.

W ramach ekspansji międzynarodowej TV2 Media Group w 2022 roku uruchomiła kanał PTV skierowany do kobiet na polskim rynku. Był to pierwszy krok w rozwijaniu działalności poza Węgrami, co może wskazywać na ambicje grupy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Tuba Orbana

Jak podają media, stacja TV2 działa obecnie jako swego rodzaju narzędzie propagandowe węgierskiego rządu. Programy stacji charakteryzują się wyraźnym wsparciem polityki Fideszu, co wywołuje obawy, że podobne podejście mogłoby zostać wprowadzone w Polsce, gdyby doszło do przejęcia TVN przez ten podmiot.

Węgierska TV2 znajduje się pod kontrolą kapitału powiązanego z bliskimi współpracownikami Viktora Orbána. Przez lata stacja konsekwentnie wspierała politykę rządzącej partii Fidesz, co budzi kontrowersje zarówno na Węgrzech, jak i poza ich granicami. Jak zauważają eksperci, takie powiązania mogą stanowić zagrożenie dla pluralizmu medialnego w Polsce, jeśli TV2 zdecyduje się na dalsze inwestycje na naszym rynku.

TVN w węgierskich rękach?

Jak podał niedawno Onet, TV2 wymieniana jest jako jeden z potencjalnych nabywców polskiej stacji TVN, obok czeskiej miliarderki Renaty Kellnerovej. Pogłoski o możliwym przejęciu wzbudzają niepokój w Polsce, szczególnie w kontekście wcześniejszych przejęć mediów przez podmioty powiązane z rządem Węgier, które słyną z promowania prorządowej narracji.

Eksperci obawiają się, że ewentualne przejęcie TVN przez TV2 mogłoby wpłynąć na niezależność redakcyjną stacji. Donald Tusk zapowiedział niedawno, że rząd podejmie działania w celu ochrony kluczowych mediów, w tym TVN i Polsatu, przed ingerencją zagranicznego kapitału.

