Co dalej z TVN? Kulisy przejęć i zmiany właścicieli

W 2024 roku pojawiły się informacje, że Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż TVN. Choć koncern oficjalnie nie skomentował tych doniesień, branża medialna i inwestorzy intensywnie spekulują o ewentualnym przejęciu jednej z największych polskich stacji telewizyjnych. Taka zmiana mogłaby wpłynąć nie tylko na kształt rynku medialnego, ale również na relacje polityczne i gospodarcze związane z właścicielami TVN. Nie jest to jednak pierwsze przejęcie w historii stacji.

Od ITI do TVN

Koncesję na nadawanie telewizja TVN otrzymała w 1996 roku. Stację powołałą do życia przez ITI Corporation, firma stworzoną przez Jana Wejcherta i Mariusza Waltera. ITI, znana wcześniej z dystrybucji sprzętu elektronicznego, zdecydowała się wejść na rynek telewizyjny, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na komercyjną rozrywkę w Polsce lat 90.

Szeroko rozpoznawalna była m.in. dzięki wydawaniu zachodnich filmów na taśmach VHS pod marką ITI Home Video. Stacja szybko zdobyła popularność dzięki dynamicznej ofercie programowej.

Debiut na giełdzie i lata rozwoju

W 2004 roku TVN zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co umożliwiło pozyskanie kapitału na dalszy rozwój. Spółka szybko stała się jedną z najbardziej dochodowych na GPW, przyciągając uwagę krajowych i zagranicznych inwestorów.

– Dzięki naszemu sukcesowi i dojściu do rynków kapitałowych umożliwiliśmy gwałtowny rozwój firmy w kluczowego gracza telewizyjnego. Bardzo ważnym punktem było uruchomienie TVN24. Pierwszego kanału nadającego informacje 24 godziny na dobę. Pamiętamy też wprowadzenie programu "Big Brother", czyli show, który wywoływał kontrowersję jeszcze przed jego uruchomieniem – mówił w 2014 roku Markus Tellenbach, ówczesny prezes Grupy TVN. Było to na ok. rok przed ważną zmianą w strukturze właścicielskiej.

Sprzedaż do Scripps Networks Interactive

Kluczowym momentem w historii TVN było przejęcie przez amerykański koncern Scripps Networks Interactive w 2015 roku. ITI Corporation i Canal+ sprzedały swoje udziały za 584 miliony euro, co było jedną z największych transakcji w polskiej branży medialnej. Scripps, specjalizujący się w kanałach tematycznych, chciał wzmocnić swoją obecność w Europie, a TVN stał się ważnym elementem tej strategii.

Pod koniec sierpnia 2015 roku nowy właściciel pakietu większościowego wykupił od inwestorów pozostałe akcje i tym samym zdjął TVN z giełdy. Przejęcie TVN przez Scripps przyniosło nowe możliwości rozwoju, ale także zmiany w zarządzaniu. W tym okresie stacja zaczęła inwestować w rozwój cyfrowy, w tym serwisy streamingowe, które zyskały na znaczeniu na zmieniającym się rynku medialnym.

Discovery przejmuje TVN

Kolejna istotna zmiana w strukturze nastąpiła w 2018 roku, kiedy to doszło do fuzji na amerykańskim rynku medialnym. Jeden z największych graczy – Discovery Inc. – kupił Scripps za równowartość 14,6 mld dolarów.

W lutym 2018 roku Komisja Europejska odrzuciła złożony prze Polskę wniosek o to, aby decyzję na temat tej transakcji podejmował polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i wyraziła warunkową zgodę. Postawią jeden warunek: udostępnianie przez Discovery Communications operatorom telewizyjnym stacji telewizyjnych TVN24 i TVN24 BiS za „rozsądną cenę”

Fuzja na rynku medialnym

W maju 2021 roku na rynku medialnym doszło do fuzji wycenianej na 43 mld dolarów. Koncern Discovery połączył się z Warner Media. W efekcie powstał Warner Bros. Discovery, którego częścią jest dziś Grupa TVN.

Pogłoski o możliwej sprzedaży TVN przez Warner Bros. Discovery wzbudziły duże zainteresowanie. Taka transakcja mogłaby oznaczać kolejne zmiany w strukturze właścicielskiej stacji.

Szef rządu Donald Tusk poinformował niedawno, że podjął właśnie decyzję, która będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów i zostanie przyjęta w przyszłym tygodniu. „Żeby przeciąć wszelkie spekulacje” premier ujawnił 11 grudnia, że chodzi o wykaz podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, która to lista uzupełniona zostanie o dwie stacje telewizyjne: TVN i Polsat. – Zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie np. przed agresywnym i niebezpiecznym, z punktu widzenia interesów państwa polskiego, przejęciem.

Prezes Rady Ministrów tłumaczył, że dzięki temu „bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć, kupić firm podlegających ochronie, które są na tej strategicznej liście”.

