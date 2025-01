Popularny sklep drastycznie podnosi ceny. Klienci nie będą zadowoleni

Najważniejsza zmiana dotyczy progu darmowej dostawy, który zostanie podwyższony do 149,99 zł. Sprawdź szczegóły i dowiedz się, jak te zmiany wpłyną na zakupy online w Decathlon.

Decathlon. Nowe zasady darmowej dostawy

Decathlon, znany producent i dystrybutor sprzętu oraz odzieży sportowej, zmienia warunki darmowej dostawy w swoim sklepie online. Od 15 stycznia 2025 r. darmowa dostawa będzie dostępna tylko dla zamówień o wartości powyżej 149,99 zł. To odpowiedź firmy na zmieniające się warunki rynkowe i rosnące koszty logistyczne.

Obecne zasady obowiązujące do 15 stycznia 2025 r.

Do 15 stycznia 2025 r. klienci mogą korzystać z darmowej dostawy w następujących przypadkach:

Zamówienia powyżej 99,99 zł:

Darmowa dostawa kurierem dotyczy zamówień, których wartość przekracza 99,99 zł. Wyjątkiem są produkty gabarytowe, takie jak rowery, kajaki sztywne oraz przedmioty o wadze powyżej 30 kg.



Odbiór w sklepie stacjonarnym:

Zamówienia można odbierać bezpłatnie w jednym z 63 sklepów stacjonarnych Decathlon w Polsce.



Zamówienia składane przez interaktywny kiosk:

Klienci korzystający z kiosków w sklepach Decathlon lub aplikacji wewnętrznej firmy mogą skorzystać z usługi „Zamów w sklepie z darmową dostawą”.



Paczkomaty 24/7:

Darmowa dostawa obowiązuje również przy zamówieniach przekraczających kwotę 99,99 zł, jeśli wybierzesz dostawę do Paczkomatów.

Nowy próg darmowej dostawy w Decathlon. Co się zmieni?

Po 15 stycznia 2025 r. darmowa dostawa w Decathlon będzie dostępna wyłącznie dla zamówień o wartości powyżej 149,99 zł. To podniesienie progu o 50 zł w porównaniu do obecnych zasad. Klienci, którzy robią mniejsze zakupy, będą musieli pokryć koszty wysyłki, co może wpłynąć na ich decyzje zakupowe.

Decathlon. Międzynarodowy lider w branży sportowej

Decathlon to globalny lider w branży sportowej, którego historia sięga 1976 r. Pierwszy sklep tej sieci powstał we Francji, a w Polsce marka zadebiutowała w 2001 r., otwierając sklep na warszawskim Targówku. Obecnie w Polsce działa 63 sklepy Decathlon, które cieszą się dużą popularnością wśród miłośników sportu.

Dlaczego Decathlon podnosi próg darmowej dostawy?

Zmiany w regulaminie Decathlon wynikają z potrzeby dostosowania oferty do aktualnych warunków rynkowych. Rosnące koszty transportu i logistyki to wyzwanie, z którym zmaga się wiele firm e-commerce. Podniesienie progu darmowej dostawy pozwoli Decathlon utrzymać wysoką jakość obsługi klienta oraz atrakcyjne ceny produktów.

Jak skorzystać z darmowej dostawy po 15 stycznia?

Aby skorzystać z darmowej dostawy po 15 stycznia 2025 r., warto: