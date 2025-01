Szykują się kontrole śmietników. Urzędnicy sprawdzą, jak segregujemy odpady

Od pięciu lat segregacja śmieci jest obowiązkowa. Zmiany weszły w życie wraz z początkiem 2020 roku za sprawą ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nie wszyscy jednak segregują odpady prawidłowo. Dowodzą tego kontrole, które co jakiś czas przeprowadzają gminy. Na taki krok zdecydowała się niedawno gmina Czerniejowo (woj. wielkopolskie). O efektach kontroli informuje Radio Zet. Okazuje się, że wykazała ona, iż 80 proc. spośród 150 mieszkańców popełnia znaczące błędy podczas segregacji.

Kontrole śmietników na Mazowszu

Kontrole ruszą niebawem również w gminie Glinojeck (woj. mazowieckie). Burmistrz Łukasz Kapczyński mając w pamięci poprzednie tego typu działania nie kryje, że i tym razem nieprawidłowości może być sporo. W jego ocenie nie wynikają one z niewiedzy, czy braku świadomości mieszkańców, a bagatelizowania obowiązku segregacji. Dowodem na to może być np. wyrzucanie szklanych czy plastikowych butelek do kontenerów na odpady zmieszane.

– To nie jest kwestia edukacji. Rozumiem, że niektóre osoby nie wiedzą, gdzie wrzucić określony asortyment, ale jeśli ktoś wrzuca butelki szklane i plastikowe do pojemnika na odpady zmieszane, to znaczy, że ewidentnie nie segreguje – mówi w rozmowie z serwisem ciechanowinaczej.pl samorządowiec.

Kapczyński zwraca uwagę, że osoby, które nie segregują śmieci, sprawiają, że ich wywóz staje się droższy. Tym samym konsekwencje ponoszą również ci, którzy segregują prawidłowo.

Kontrole planowane są również w Sokołowie Podlaskim. Pracownicy firmy odbierającej odpady oraz Urzędu Miasta będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie ma odpadów ze szkła, plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować w odpowiednich workach zgodnie z obowiązkiem segregacji.

