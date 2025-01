Lokale wprowadzają nową usługę. Klienci nie muszą obawiać się mandatu

Nie tylko Polska zaostrza przepisy wobec pijanych kierowców. Podobne zmiany weszły w życie w połowie grudnia we Włoszech. Zakładają one podwyższenie kar finansowych za jazdę pod wpływem alkoholu, połączone z groźbą aresztu i odebraniem prawa jazdy.

Okazuje się, że zaostrzony kodeks drogowy we Włoszech uderza w tamtejszą gastronomię. Zmiany wywołały wśród obywateli niechęć do spotkań poza domem. Dostrzegli to restauratorzy, którzy skarżą się na spadek liczby klientów, a jeśli ktoś przychodzi to rzadziej zamawia wino.

Restauratorzy oferują podwózkę do domu

Właściciele lokali gastronomicznych zdecydowali się na desperacki ruch. Jak informuje Polsat News, część z nich oferuje darmową usługę transportu klientów do domu po skończonej kolacji. Według restauratorów wśród gości panuje strach z powodu nowych przepisów, a oni nie chcą stracić klientów. Teraz właściciele knajp liczą na to, że dzięki nowej usłudze goście będą częściej zamawiać alkohol, bo nie będą musieli martwić się o powrót do domu.

Transport do domu oferuje m.in. właściciel restauracji w Terni w Umbrii Michele Lo Iacono. Wykorzystuje do tego dwa firmowe samochody, które wyjeżdżają po gości do ich domów, a następnie ich odwożą. Jego oferta nosi nazwę „Bezpieczna Kolacja". – Na sylwestra mieliśmy 28 odwołanych rezerwacji, likierów już nikt nie zamawia, a konsumpcja wina jest ograniczona do jednego kieliszka na osobę. Ale my chcemy pracować dalej – powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami.

Właściciel lokalu deklaruje, że jeśli zainteresowanie ze strony klientów będzie duże rozważy wynajęcie minibusa.

Innym skutkiem wprowadzonych przed miesiącem przepisów jest rosnąca sprzedaż alkotestów, zarówno tych jednorazowych, jak i wielokrotnego użytku. Popyt wzrósł tak gwałtownie, że w wielu aptekach w kraju zaczęło ich brakować.

