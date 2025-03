Rewolucja w Coca-Coli. Ostatni raz zrobili coś takiego 17 lat temu

Od kwietnia Coca-Cola rozszerza swoją ofertę na niemieckim rynku o nowy rozmiar butelki. Nowa opcja ma wypełnić lukę między małymi i dużymi opakowaniami, odpowiadając na zmieniające się potrzeby konsumentów.



Nowy format butelek Coca-Coli dopasowany do trendów rynkowych

Coca-Cola postanowiła dostosować się do zmieniających się preferencji konsumentów. Już od kwietnia na rynku pojawi się nowy wariant butelek o pojemności 0,85 litra. Nowa wielkość będzie dostępna nie tylko dla klasycznej Coca-Coli, ale także dla innych popularnych napojów, takich jak Fanta, Sprite i Mezzo Mix. Jest to pierwsza tak duża zmiana w ofercie marki od 17 lat.

Nowy rozmiar butelki ma trafić do klientów, którzy nie potrzebują pełnego litra napoju, ale jednocześnie uważają, że półlitrowa butelka to za mało. Jak podkreśla Arne Koslowski, menedżer niemieckiej Coca-Coli, produkt ten skierowany jest przede wszystkim do singli, mniejszych gospodarstw domowych oraz osób, które nie chcą otwierać dużej butelki, gdy planują wypić jedynie jedno lub dwa szklanki napoju.

Nowy wariant butelki jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie klientów mniejszymi pojemnościami. Według analiz Coca-Coli nawet 10% sprzedaży detalicznej przypada na butelki o pojemności od 0,5 do 1 litra, co pokazuje, że klienci coraz chętniej sięgają po średnie rozmiary opakowań.

Jednocześnie firma zapewnia, że nowa butelka nie zastąpi dotychczasowej 1-litrowej wersji, lecz będzie jedynie jej alternatywą. Nowy format ma być bardziej praktyczny i odpowiadać na potrzeby osób, które preferują mniejsze porcje napojów.

Coca-Cola nie ujawnia jeszcze dokładnej ceny nowej butelki, ale Koslowski zaznacza, że sugerowana cena detaliczna będzie niższa od tej obowiązującej dla 1-litrowej butelki. Ostateczna decyzja o cenie należy jednak do sprzedawców, którzy mogą ustalić własne stawki.

Nowy format – nowe inwestycje

Wprowadzenie nowego rozmiaru butelki wymagało poważnych zmian w procesie produkcji. Coca-Cola zainwestowała 1,5 miliona euro w modernizację swoich zakładów w Dorsten, Genshagen i Knetzgau.

Przebudowa linii produkcyjnych objęła między innymi:

zmianę maszyn odpowiedzialnych za formowanie butelek,

dostosowanie transporterów,

kalibrację urządzeń do zamykania butelek i aplikacji etykiet.

Firma ma nadzieję, że inwestycja przyniesie korzyści i nowy format zyska uznanie konsumentów. Ostatecznie to właśnie klienci zdecydują, czy nowa opcja stanie się standardem na dłużej.

