Zakupy jak w Tokio. Popularna azjatycka sieć otworzy sklep w Złotych Tarasach

Popularna azjatycka sieć Miniso, znana z japońskich słodyczy i gadżetów, jesienią 2025 roku otworzy sklep w Złotych Tarasach w Warszawie – poinformował serwis dlahandlu.pl. Będzie to drugie podejście marki do polskiego rynku. Poprzednia próba rozpoczęła się w 2018 roku, kiedy to firma otworzyła cztery placówki, m.in. w Domach Towarowych Wars Sawa Junior przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Pomimo planów uruchomienia aż 100 sklepów do 2020 roku, Miniso wycofało się z Polski w trakcie pandemii. Obecnie sieć rozwija firma Miniso Trading, która w 2024 roku osiągnęła zysk w wysokości 247 tys. zł, przeznaczony na kapitał zapasowy.

Miniso – globalna ekspansja i szybki rozwój sieci

Miniso zostało założone przez japońskiego projektanta Miyake Jyunya i chińskiego przedsiębiorcę Ye Guofu. Od momentu powstania w 2013 roku marka dynamicznie rozwijała się na rynku azjatyckim, osiągając w 2015 roku obrót na poziomie 750 mln USD, a już rok później niemal 1,5 mld USD. W kolejnych latach firma podpisała umowy z ponad 60 krajami, w tym m.in. z USA, Kanadą, Rosją, Singapurem i państwami europejskimi. Obecnie sieć posiada 7488 sklepów w 100 krajach – w ciągu siedmiu lat niemal potroiła liczbę placówek. Rocznie przybywa ponad 800 nowych punktów sprzedaży.

Miniso – rocznie rocznie ponad 800 nowych sklepów

Jak podaje serwis, w I kwartale 2025 roku przychody Miniso wzrosły o 18,9 proc. rok do roku, osiągając poziom 610 mln USD. Marża brutto wyniosła 44,2 proc., w porównaniu do 43,4 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk za ten okres wyniósł 57,4 mln USD i był niższy rok do roku.Grupa rozwija także markę TOP TOY, która liczy już 280 placówek – o 120 sklepów więcej niż rok temu. Od IV kwartału 2024 roku sieć rozpoczęła również ekspansję zagraniczną, realizując strategię globalnego rozwoju.

Obecnie sieć Miniso liczy 7488 sklepów na całym świecie, co oznacza wzrost o 858 nowych lokalizacji w ujęciu rocznym. W samych Chinach kontynentalnych działa 4275 placówek – to o 241 więcej niż rok wcześniej. Na rynkach zagranicznych liczba sklepów wzrosła do 3213, co oznacza roczny przyrost o 617 nowych punktów.

