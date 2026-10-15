Polski gigant otwiera nowy rynek. Nawet 12 mln klientów w zasięgu

Allegro rozpoczyna kolejny etap zagranicznej ekspansji. Polska platforma handlowa uruchamia pilotaż sprzedaży do Ukrainy, otwierając tamtejszym konsumentom dostęp do ponad miliona ofert. Projekt ma jednocześnie ułatwić polskim przedsiębiorcom wejście na rynek, którego potencjał spółka szacuje na blisko 12 mln kupujących.

Nowe rozwiązanie opiera się na współpracy z ukraińskim operatorem logistycznym Nova Post oraz integracji systemów odpowiedzialnych za obsługę zamówień i odpraw celnych. Allegro zapowiada uproszczenie procedur, które dotychczas stanowiły istotną przeszkodę dla firm planujących eksport poza obszar celny Unii Europejskiej.

Allegro w Ukrainie. Ponad milion ofert na początek

W pierwszym etapie projektu uczestniczy kilkuset wybranych partnerów handlowych z Polski. Udostępnili oni ukraińskim klientom ponad milion produktów, które można zamawiać za pośrednictwem allegro.pl oraz aplikacji przygotowanej w lokalnej, ukraińskojęzycznej wersji.

Dużą część asortymentu stanowią artykuły odpowiadające na potrzeby mieszkańców Ukrainy w okresie zimowym. W ofercie znalazły się między innymi agregaty prądotwórcze, stacje zasilania, narzędzia, piece gazowe oraz środki higieny.

Polskie firmy zyskują dostęp do nowych klientów

Uruchomienie sprzedaży ma otworzyć dodatkowe możliwości przede wszystkim przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Dla wielu z nich samodzielna organizacja eksportu poza Unię Europejską wiązała się dotąd ze skomplikowanymi formalnościami, ryzykiem walutowym i problemami logistycznymi.

Allegro deklaruje, że dzięki integracji własnych systemów, obsługi celnej oraz usług Nova Post chce ograniczyć te bariery. Sprzedawcy mają dzięki temu łatwiej docierać do klientów w Ukrainie bez konieczności samodzielnego organizowania wszystkich etapów zagranicznej dostawy.

Współpraca z Nova Post ma ułatwić dostawy

Ważnym elementem przedsięwzięcia jest partnerstwo z Nova Post, jednym z czołowych operatorów logistycznych działających w Ukrainie. To właśnie ta współpraca, wraz z uproszczonymi i bezobsługowymi odprawami celnymi, ma umożliwić realizację zamówień.

Platforma chce w ten sposób połączyć ofertę polskich sprzedawców z lokalną infrastrukturą dostaw. Na razie rozwiązanie pozostaje w fazie testów, podczas których spółka będzie sprawdzać sprawność procesów i zainteresowanie klientów.

Allegro liczy na powtórzenie sukcesu z innych krajów

Przedstawiciele firmy wskazują na dotychczasowe doświadczenia w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Według danych przekazanych przez Allegro na tych rynkach zakupy robi już blisko 6 mln klientów, a biznes rozwija się w tempie około 100 proc. rok do roku.

Grzegorz Czapski, Chief Ventures Officer w Allegro, ocenia, że podobny potencjał istnieje również w Ukrainie. Podkreśla przy tym znaczenie szerokiego asortymentu i konkurencyjnych cen. Spółka zakłada także, że rozpoznawalność marki wśród ukraińskiej społeczności mieszkającej w Polsce może ułatwić zdobywanie nowych klientów.

Pilotaż ma objąć docelowo wszystkich sprzedawców

Obecnie możliwość oferowania produktów ukraińskim konsumentom otrzymała jedynie wyselekcjonowana grupa kilkuset polskich partnerów. Ograniczony zakres projektu ma pozwolić na sprawdzenie procedur oraz ocenę rzeczywistego potencjału nowego rynku.

Docelowo Allegro zamierza udostępnić rozwiązanie wszystkim sprzedawcom z Polski działającym na platformie. Spółka nie podała jednak konkretnej daty zakończenia pilotażu ani terminu pełnego uruchomienia usługi.

Dla polskich przedsiębiorców przedsięwzięcie oznacza możliwość dotarcia do kolejnej grupy zagranicznych odbiorców. O tym, jak szybko sprzedaż zostanie rozszerzona, zdecydują wyniki prowadzonego obecnie testu.

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