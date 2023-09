Radosław Sierpiński: Postęp technologiczny jest nieunikniony

– Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że cyfryzacja to pieśń przyszłości. Teraz cyfryzacja dzieje się na każdym kroku, a eSkierowania, eRecepta to standard postępowania, do którego właściwie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Co bardzo istotne, pacjenci również bardzo oczekują takich rozwiązań. Postęp będzie się nasilał, a my musimy tak zrobić, żeby nowa technologia przyniosła oczekiwane efekty przy jednoczesnym niezaniedbywaniu jakości tych rozwiązań – mówi w rozmowie z „Wprost” dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

– Dekada, w której się znajdujemy, to w pewnym sensie dekada zdrowia, biotechnologii. Nigdy tak dużo nie mówiono o tym, jak ważne są innowacyjne leki, nigdy tak dużo nie mówiono o szczepieniach (...). Nigdy tak bardzo nie przyśpieszały zmiany w systemie ochrony zdrowia, co w pewnym sensie jest również kwestią coraz większej zamożności społeczeństw. Gdy żyjemy zamożnie, wówczas okazuje się, że najważniejsze jest to, żeby żyć długo i w dobrym zdrowiu. To znak czasów, z którym wszyscy będziemy musieli się zmierzyć – mówi dr Sierpiński. Obejrzyj cały wywiad: Okazją do rozmowy z dr. Sierpińskim było niedawne XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W trakcie forum do specjalnie zorganizowanej przez naszą redakcję przestrzeni StrefaWprost zaprosiliśmy lekarzy i ekspertów, którzy – w formie debat i paneli – dyskutowali o najważniejszych dziś sprawach związanych z systemem ochrony zdrowia. Radosław Sierpiński wziął udział w debatach „Zdrowie jako koło zamachowe gospodarki, demografii i bezpieczeństwa" i „Nauka dla zdrowia – kształcenie kadr, technologie przyszłości".

