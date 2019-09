Polska wśród trzech krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem

Eksperci Personnel Service wskazują, że utrzymująca się rekordowo niska stopa bezrobocia to rosnące wyzwanie dla pracodawców. Zwłaszcza, że nasi bezpośredni sąsiedzi zmagają się z takim samym problemem kadrowym. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła zaledwie 3,3 proc., zatem tyle samo, co w poprzednim miesiącu, ale o 0,5 punktów procentowych mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej – Czechach (2 proc.) oraz Niemczech (3 proc.). Polska wyprzedziła tym samym takie państwa jak Wielka Brytania (3,8 proc.), Malta (3,4 proc.), Węgry (3,5 proc.) i Holandia (3,4 proc.).

Analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zauważają, że niska stopa bezrobocia, z punktu widzenia gospodarki, jest pozytywną informacją. Niskie bezrobocie wskazuje na dobrą sytuację na rynku pracy, co w konsekwencji wpływa na rosnącą konsumpcję gospodarstw domowych. Eksperci Personnel Service podkreślają jednak, że niska stopa bezrobocia to kłopot dla pracodawców.

„Najważniejszy krok to wprowadzenie ułatwień dla pracowników z Ukrainy”

– Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie i tak pozostanie do końca tego roku. Podobną sytuację obserwujemy na innych europejskich krajach, co oczywiście ma swoje konsekwencje w zaostrzonej rywalizacji o pracowników. Już teraz pracodawcy w Polsce obawiają się odpływu kadry ze Wschodu do Niemiec, co ma swoje uzasadnienie. Warto jednak pamiętać, że Polska jako pierwsza otworzyła się na pracowników z Ukrainy, co daje nam pewne przewagi. Na ten moment najważniejszy krok to wprowadzenie ułatwień prawnych dla przyjeżdżających do nas z Ukrainy pracowników – mówi Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service, agencji specjalizującej się w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy.

Warto przypomnieć, że Niemcy przyjęli pakiet ustaw ułatwiających osobom spoza Unii Europejskiej podjęcie legalnej pracy w tym kraju. Pracownicy, chcący podjąć zatrudnienie w Niemczech, muszą posiadać certyfikat umiejętności zawodowych, uznawany przez niemieckie urzędy oraz posługiwać się językiem niemieckim. Nowe regulacje wchodzą w życie w styczniu 2020 roku.