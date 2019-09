500 klientów Neckermanna wraca dziś do Polski. Na pomoc ruszył samorząd

W momencie złożenia przez biuro oświadczenia o niewypłacalności poza granicami kraju przebywało 3600 turystów. Dziś do Polski powróci grupa około 500 osób. Są to powroty planowe. Turyści wracają z Turcji i Grecji. Jutro do kraju przyleci kolejnych około 220 osób, tym razem z Tunezji i Egiptu. Będą to również loty planowe.

Z informacji RMF FM wynika, że udało się porozumieć z hotelami i opłacić pobyt tym, którzy powroty zaplanowali w późniejszym terminie. W tym celu uruchomiono gwarancje finansowe w wysokości 25 milionów złotych. Opiekę nad turystami przejął Mazowiecki Urząd Marszałkowski. – Otrzymaliśmy już od Neckermann Polska wykaz destynacji, hoteli i turystów. Szacujemy, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza i wymaga natychmiastowej interwencji. Na szczęście docierają do nas nieliczne sygnały o kłopotach turystów – mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w mazowieckim urzędzie.

Turyści, którzy utknęli za granicą, mogą także liczyć na pomoc MSZ

Urząd Marszałkowski na polecenie marszałka województwa Adama Struzika powołał także specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację, udziela informacji turystom i organizuje ich pobyt i powrót do kraju. W przypadku, gdy właściciel hotelu chce pieniędzy za możliwość pozostania w nim, warto wziąć rachunek – potem urząd odda pieniądze. Turyści, którzy utknęli za granicą, mogą także liczyć na pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – Będziemy podejmować wszelkie wysiłki mające na celu zminimalizowanie tych uniedogodnień, które pojawiają się w związku z zaistniałą sytuacją – zapewniła Ewa Suwara, rzeczniczka resortu.

Biuro Neckermann jest niewypłacalne

Biuro podróży Neckermann złożyło oświadczenie o niewypłacalności. W najbliższych dniach do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ma także wpłynąć wniosek o ogłoszenie upadłości. Na wakacjach z biurem obecnie przebywa ponad 3,6 tysiąca osób. Pomocy mógłby udzielić turystom mazowiecki urząd marszałkowski. Jedynym warunkiem było otrzymanie oświadczenia.

„Z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w związku z niewypłacalnością Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. („Spółka”, „Neckermann Polska”) złożyłem stosowny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów Neckermann Polska pozostających obecnie zagranicą”– czytamy w komunikacie Macieja Nykiela, prezesa biura Neckermann.

