PKN Orlen coraz bliżej przejęcia Grupy Energa. Jest zgoda Komisji Europejskiej

– Z zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą zgody na zakup akcji Grupy Energa. Dzisiaj jesteśmy krok dalej w realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne – komentował Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

– Jest to szczególnie ważne w tak trudnej sytuacji, w której znajdujemy się teraz z powodu epidemii koronawirusa. Połączenie PKN Orlen z Grupą Energa to szansa na wzmocnienie obu firm, jak również polskiej gospodarki. Zdywersyfikowanie źródeł przychodów zwiększy stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Konsolidacja branży energetycznej i paliwowo-naftowej stała się dźwignią rozwoju oraz konkurencyjności narodowych firm w Europie i na świecie – wskazał Obajtek.

Bezwarunkowa zgoda Komisji na realizację transakcji oznacza spełnienie jednego z warunków zwieszających realizację procesu. Ostatnio, w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, PKN Orlen podjął decyzję o wydłużeniu do 22 kwietnia 2020 r. terminu przyjmowania zapisów na akcje Grupy Energa, które rozpoczęło się 31 stycznia br. W ramach wezwania PKN Orlen ustalił cenę akcji Grupy Energa na 7 zł. Zgodnie z nim PKN Orlen zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

