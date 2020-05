Elon Musk na wojnie z władzami Kalifornii. Wsparł go... Donald Trump

Przypomnijmy, że Elon Musk, dyrektor generalny Tesli, walczy z urzędnikami hrabstwa Alameda w Kalifornii. We wtorek ogłosił, że firma „wznowi dziś produkcję wbrew regułom hrabstwa Alameda”. Zaapelował równocześnie, że jeżeli ktoś ma zostać w związku z tym aresztowany, niech będzie to on. Musk od dłuższego czasu prowadzi na Twitterze kampanię na rzecz odmrożenia amerykańskiej gospodarki.

Musk twierdzi, że ograniczenia wprowadzone przez władze hrabstwa Alameda, które zamykają interesy w regionie, w którym mieści się fabryka Tesli we Fremont, są zbyt agresywne i niekonstytucyjne. W sobotę firma złożyła federalny pozew przeciwko hrabstwu. Musk zagroził także przeniesieniem produkcji Tesli z Kalifornii.

Trump po stronie Muska