Jakiego wsparcia w nowej tarczy antykryzysowej mogą oczekiwać samorządy?

Jak rząd pomoże samorządom?

Rząd chce pomóc samorządom, które w związku z pandemią COVID-19 odczuwają spadek wpływów, m.in. z podatków. Rada Ministrów podwoi udział powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – od 1 maja do końca 2020 r. Od Teraz do samorządów będzie trafiać co druga, a nie co czwarta złotówka.

Czy rząd pozwoli samorządom na zadłużanie się?

W 2020 r. rząd złagodzi regułę fiskalną ograniczającą zadłużanie się samorządów. W związku z COVID-19, w 2020 r. możliwa będzie nierównowaga budżetu samorządów, dodatkowo o wartość faktycznego zmniejszenia się dochodów z podatków (takich jak: PIT, CIT i podatków lokalnych, czyli m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego czy opłaty skarbowej). W 2020 r. poprawimy płynność samorządów dzięki możliwości wcześniejszego przekazywania im rat, m.in. w części oświatowej.

Co z tzw. janosikowym?

Tzw. janosikowe (płacone przez zamożniejsze samorządy) – przypadające w maju i czerwcu 2020 r. – będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 roku.

Co z tzw. funduszem korkowym?

W 2020 r. samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

