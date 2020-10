Robert Lewandowski. Wszystkie biznesy mistrza i taktyka unikania kłopotów

Robert Lewandowski został najlepszym piłkarzem UEFA. Ta nagroda stanowi ukoronowanie doskonałego sezonu, w którym kapitan reprezentacji Polski wygrał wszystko: od mistrzostwa Niemiec po wygraną Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski jest utalentowanym biznesmenem. Zarobiony majątek, który jest naprawdę pokaźny, inwestuje. Liczba jego biznesów jest duża, lokuje pieniądze w nieruchomości, gry, produkty spożywcze i rozmaite inne przedsięwzięcia.

W co konkretnie inwestuje Robert Lewandowski?

Piłkarz ma „swoje” napoje izotoniczne i „swoją” markę kawy. Inwestuje też w gry. Podpisał umowę z Movie Games, notowanym na warszawskiej giełdzie producentem i wydawcą gier komputerowych, jak pisze Business Insider Polska (Movie Games wydała Drug Dealer Simulator, grę która pojawiła się na platformie Steam i zwróciła się w pół godziny). Umowa Movie Games z Lewandowskim przewiduje tworzenie gier sportowych (Lewandowski będzie wspierał przedsięwzięcie finansowo, ale też wizerunkowo, co ma być może nawet większe znaczenie).

Robert Lewandowski: apka, kawa i izotoniki

Robert Lewandowski wyłożył ciężko wykopane pieniądze na aplikację LESS_. Służy do sprzedawania i kupowania używanej odzieży. Kawa z napisem (i logiem) Roberta Lewandowskiego dostępna jest jako crème, espresso i gold, ma wiele rodzajów opakowań (słoiki 200 g, opakowania 250 g i 1 kg) i kosztuje 15-62 zł. 10 proc. zysków z jej sprzedaży trafia do Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Robert Lewandowski ma własną markę RL9pro, to z kolei marka napojów izotonicznych.

Najlepszy piłkarz UEFA: restauracja, sztuczna inteligencja i nieruchomości

Jeszcze w 2020 roku Robert Lewandowski otworzy restaurację w Warszawie, wraz ze wspólnikami. Lokal będzie ogromny (kilka poziomów) i powstanie na terenie Browarów Warszawskich.

Jak przypomina BIP dwa lata temu najlepszy piłkarz UEFA zainwestował w firmę Samurai Labs (za pomocą sztucznej inteligencji wykrywa i zapobiega przemocy w sieci). Robert Lewandowski jest współwłaścicielem domu mediowego RL Media, agencji marketingowej Stor9_, ma udziały w spółce RL Management, która zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami, jest udziałowcem w firmie LS Investments, zainwestował w ekskluzywny apartament w budynku Złota44, kupił udziały sklepie piłkarskim Zgoda FC.

Lewandowski też się wycofuje. Z kłopotów

A kłopotów unika. Z budowy nieruchomości pod Giżyckiem, o której pisaliśmy, z powodu tego, że wszedł w skład spółki biznesmen o wątpliwej reputacji, Lewandowski się na dniach wycofał.