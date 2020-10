Od 2 listopada nakaz pracy zdalnej dla pracowników administracji. Jest apel premiera

Podczas konferencji w piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował o szeregu decyzji rządu w sprawie nowych rygorów i obostrzeń, które wprowadza. Tego samego dnia w Polsce padł kolejny rekord liczby nowych zakażeń koronawirusem – 21 629 przypadków, zmarły 202 osoby.

Koronawirus w Polsce. Nakaz pracy zdalnej dla pracowników administracji od 2 listopada

– Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy na miejscu, muszą pracować zdalnie – powiedział Morawiecki, ogłaszając nowe rygory.

Praca zdalna dla pracowników administracji publicznej ma rozpocząć się 2 listopada i ma trwać na razie przez co najmniej dwa tygodnie. Szef rządu podkreślił, że może być to wydłużone. – Podobnie mój apel do przedsiębiorców, do pracodawców, do szefów, dyrektorów. Tam gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej – zostawcie ich na pracy zdalnej. Musimy zerwać ten łańcuch zakażeń – powiedział premier.

Premier informując o nakazie pracy zdalnej mówił też o tym, że wiele europejskich państw już wprowadza lockdown, a Polska chce tego uniknąć. – Musimy ograniczać kontakty między ludźmi, żeby przerwać transmisję wirusa – wskazywał.

Wcześniej premier ogłosił, że 31 października oraz 1-2 listopada cmentarze będą zamknięte. Mateusz Morawiecki apelował również do seniorów, by przez najbliższe dwa tygodnie starali się nie wychodzić z domów.

