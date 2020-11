Nowe obostrzenia. Co z zakładami fryzjerskimi i kosmetycznymi?

Już 26 października na Twitterze Konfederacji straszono, że branża beauty jest „o krok od lockdownu”. Tymczasem jeszcze w środę 4 listopada, podczas ogłaszania kolejnych restrykcji, nie wspomniano ani o zakładach fryzjerskich, ani o salonach kosmetycznych. Oznacza to, że te branże wciąż jeszcze mogą funkcjonować przy określonym reżimie sanitarnym.

twitter

Kiedy zamkną salony kosmetyczne, fryzjerskie, branżę beauty?

Premier Morawiecki zapowiedział moment, w którym rząd będzie zmuszony do "zaciągnięcia ostrego hamulca bezpieczeństwa" i wprowadzenia niemal pełnego lockdownu. O ile nie nastąpi to na wcześniejszym etapie, podczas wprowadzania częściowych obostrzeń, to właśnie wtedy najpóźniej wyłączona zostanie ta część usług. Granicą, którą podał szef rządu, będzie 75 przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców.

Nowe obostrzenia. Co zamknięto 4 listopada?

W środę rząd ogłosił, że od 7 listopada zamknięte zostaną teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury i inne podobne placówki. Jako tymczasową datę końcową podano 29 listopada. Otwarte pozostaną kościoły, jednak będzie mogła w nich przebywać tylko jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Od 7 listopada zamknięte będą sklepy w galeriach handlowych z wyłączeniem sklepów spożywczych, z artykułami kosmetycznym czy środkami czystości, a także z wyrobami farmaceutycznymi. Otwarte będą też te z artykułami remontowo-budowlanymi, dla zwierząt i z prasą.

Inne placówki handlowe obowiązują nowe rygory: te poniżej 100 metrów kwadratowych mogą przyjmować klientów według zasady jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w tych powyżej 100 m2 – 1 osoba/15 m2.

Nowe obostrzenia dotykają także hoteli, które od 7 listopada będą mogły przyjmować tylko gości, którzy są w podróżach służbowych. Zawieszona zostanie działalność sanatoriów, dalej będzie obowiązywał zakaz działalności gastronomii na miejscu (dopuszczalne jest jedynie wydawanie jedzenia na wynos i w dowozie).

Od 7 listopada w transporcie publicznym może być zajętych maksymalnie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich.

Wraz z nowymi rygorami od 7 listopada w zgromadzeniach publicznych będzie mogło brać udział maksymalnie 5 osób. Oficjalnie zakazane będzie organizowanie spotkań i imprez.

Czytaj też:

Narodowa kwarantanna. Premier Morawiecki podał warunki dla „ostrego hamulca bezpieczeństwa”