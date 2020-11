Prawo jazdy w telefonie. Trzeba będzie spełnić jeden warunek

5 grudnia to dzień, na który czeka większość polskich kierowców. To właśnie wtedy zniknie obowiązek wożenia ze sobą prawa jazdy. I to właśnie wtedy w rządowej aplikacji mObywatel pojawi się mPrawo Jazdy. Warunek, o którym mówimy, to ta aplikacja. W przyszłości nie wystarczy, że sfotografuje się dokument, trzeba będzie umieścić go właśnie w mObywatelu.

Z pobraniem mObywatela nie warto czekać do 5 grudnia. Aplikacja jest i – wedle zapewnień rządu – już dziś bardzo się przydaje. Dla wożenia prawa jazdy będzie niezbędna, ale będzie mieć też znacznie więcej funkcjonalności. Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto mieć tę aplikację pod ręką, czyli w swoim telefonie.

„Poproszę telefon” zamiast „poproszę dowód”

Pierwszy powód to mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Dzięki profilowi zaufanemu (jest potrzebny do zalogowania się do aplikacji) mTożsamość korzysta z danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Po uruchomieniu aplikacji znajdą się tam wszystkie te informacje, które ma się w dowodzie, nawet zdjęcie.

– Możemy z niej korzystać wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy wprost zobowiązani do okazania dowodu osobistego lub paszportu, np. podczas kontroli biletów w pociągu lub przy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie – przypomina Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wszystkie dane pojazdu, w tym polisa OC

Drugi powód to mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu. – Z tego rozwiązania mogą korzystać właściciele i współwłaściciele pojazdów. A więc wszyscy ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów, itd. – mówi minister Marek Zagórski.

Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant. Do tego, jeśli właściciel nie pamięta o terminach ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu pojazdu – aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetli mu komunikat z przypomnieniem.

W mPojeździe znajdą się także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

„Wirtualny portfel” dla starszych i młodych

Rząd nazywa mObywatela „wirtualnym portfelem”. Nie tylko z wyżej wymienionych powodów. W przyszłości znajdą się w aplikacji eRecepty. Dzięki nim, będąc w aptece, wystarczy tylko wybrać w telefonie, którą e-receptę chce się zrealizować i pokazać farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR. Jeśli nie chce się pokazywać ekranu telefonu, można podać numer PESEL (swój lub osoby, na którą recepta jest wystawiona) oraz kod e-recepty.

Młodsi użytkownicy znajdą w aplikacji także mLegitymację szkolną i mLegitymację studencką. To będą tak samo ważne dokumenty jak tradycyjne legitymacje – upoważniające do zniżkowych przejazdów, wejść do kin, czy teatrów. Jeśli dana szkoła lub uczelnia zechce aby jej uczniowie lub studenci mogli korzystać z mLegitymacji, wystarczy, że się zgłosi do urzędu, wypełniając prosty formularz (formularz dla szkół, formularz dla uczelni). Z wydawaniem mLegitymacji nie wiążą się żadne koszty. Uczelnie i szkoły nie muszą kupować nowego sprzętu, czy oprogramowania.

Aplikacja jest stale udoskonalana. Ostatnio uproszczono uwierzytelnianie się podczas pobierania dokumentów z rejestrów państwowych. Teraz, by złożyć wniosek o dokument (np. mTożsamość), wystarczy potwierdzić swoje dane profilem zaufanym logując się raz, a nie jak dotąd dwa razy. Tożsamość można potwierdzać korzystając z profilu zaufanego lub jednego z ponad 200 banków.

Nowości w mObywatelu

Wprowadzono też możliwość odblokowywania aplikacji za pomocą biometrycznego skanu twarzy (w telefonach z systemem Android, na telefonach z system iOS – ta funkcjonalność była już wcześniej dostępna).

Z kolei na prośbę studentów w mLegitymacji ułatwiono dostęp do numeru albumu i kodu do zeskanowania numeru. Wcześniej, by go wyświetlić trzeba było wejść w menu i wybrać odpowiednią funkcję – teraz wystarczy kliknąć ikonę pod mLegitymacja. Nowa funkcjonalność jest dostępna zarówno w urządzeniach z system Android, jak i iOS.

W kolejnych aktualizacjach mObywatela można spodziewać się nowych funkcjonalności. – Na przełomie roku – dzięki współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej – dostępna będzie mKDR, czyli mobilna wersja Karty Dużej Rodziny – zapowiada Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM.

Czytaj też:

Jest decyzja! Wiadomo, od kiedy prawo jazdy można będzie wozić w telefonie