Rząd pozwolił działać kasynom. Wkrótce to zmieni, one też zostaną zamknięte

Rząd wprowadził nowe obostrzenia. Będą obowiązywać od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kasyna. Pozwolono im działać dalej

Okazało się, że kontrowersję wzbudził przepis o kasynach. Pozostawiono je otwartymi po 28 grudnia, w reżimie sanitarnym (1 osoba na 15 m kw.), ale jednak. Do rządu posypały się pytania, w tym od dziennikarzy. Wiele osób negatywnie komentowało decyzję rządu.

„Do dnia 17 stycznia 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie” – czytamy w rozporządzeniu.

Kasyna też zostaną zamknięte

Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik nie napisał co prawda, że pozostawienie kasyn było błędem, ale napisał o jego naprawie. W rządzie już o kasynach rozmawiano i zostaną one zamknięte stosowną nowelizacją, tak jak hotele, galerie, siłownie i inne.

