Catering dietetyczny. Rok 2020 był rokiem pandemii i pudełek

Branża cateringu dietetycznego przeżywa prawdziwy rozkwit. W skali całego kraju wzrosty wynosiły ok. 30 proc. Na dodatek to cateringi, które powstały nie dalej jak w ciągu ostatnich 2 lat, rozwijały się najszybciej, często doganiając w minionym roku czołówkę rynku.

Pojawiło się wiele nowości, w tym warty odnotowania catering SuperMenu, czyli catering Anny Lewandowskiej. Na koniec 2020 roku w branży funkcjonowało ok. 700 firm, które każdego dnia dostarczały ok. 100 tys. zestawów pod drzwi Polaków

Większa konkurencja, rozproszenie rynku i sprzyjająca koniunktura w czasach pandemii

Sytuacja rynkowa dla wielu podmiotów z branży gastronomicznej wymusiła nagłą zmianę ich modelu biznesowego. I tak firmy typu „Pan Kanapka”, które zaopatrywały na co dzień korporacje z dnia na dzień, musiały znaleźć nowy sposób, by utrzymać się na rynku. Lockdown, ograniczenia względem konferencji, eventów firmowych, obostrzenia związane z organizacją wesel, wstrzymały też wiele firm cateringowych.

Właśnie te sektory gastronomiczne, które miały już gotowe i w pełni działające zaplecze produkcyjne i dystrybucyjne zdecydowały się na model biznesowy tzw. „dań na dowóz”. Z danych Dietly.pl wynika, że tego typu firmy już po kilku tygodniach od startu mogą przy niskich nakładach finansowych wskoczyć na poziom ponad 100 tys. miesięcznych przychodów. Oczywiście ciągle im daleko do kilkudziesięciu największych firm na rynku, których miesięczne przychody wahają się od miliona do aż dziesięciu.

Polacy stawiają na klasykę tej branży, czyli dietę standard i odchudzającą

Nie jesteśmy wybredni, jeśli nie ograniczają nas wykluczenia żywieniowe - najchętniej jemy z pudełek diet standardowej i odchudzającej. A co wykluczamy? Coraz częściej mięso – dieta wegetariańska na przestrzeni ostatnich lat zaczęła cieszyć się coraz większą liczbą zamówień.

Drugim częstym wykluczeniem jest dieta bez glutenu, a następnie bez laktozy. Średnia wartość kaloryczna na jaką decydują się Polacy mieści się w przedziale 1200-1800 kcal.

Klienci diety pudełkowej. Kim są?

Jeszcze w 2019 r. klientowi cateringu dietetycznego przyklejono etykietę osoby po 33 roku życia, pracującej w korporacji i będącej w stanie wolnym. Jak można się domyśleć – będąc w ciągłym biegu i natłoku obowiązków zawodowych, nie sposób było znaleźć czas na gotowanie wartościowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków. Rok 2020 pokazał, że wskazana grupa klientów zaczęła stanowić jedynie 33 proc. wszystkich odbiorców diety pudełkowej.

Kto zatem decyduje się na catering dietetyczny? Przede wszystkim kobiety powyżej 30 roku życia posiadające wyższe wykształcenie, zamieszkałe w większych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Ich motywacją wcale nie jest schudnąć – zamawiają catering dietetyczny, aby oszczędzić czas na gotowanie i sprzątanie - i co ciekawe, wcale nie są singielkami.

Wzrost świadomości konsumenckiej dla branży cateringu dietetycznego

Na rynku pojawiło się wiele firm, oferujących niskobudżetowe, ale dobre jakościowo diety pudełkowe. Cena takiego cateringu rozpoczyna się od 40 zł/dzień, za 5 odpowiednio zbilansowanych posiłków. Wraz z pojawieniem się takich przedsiębiorstw klienci bardzo szybko odłożyli ogólnie przyjęte założenie, że catering dietetyczny to fanaberia bogaczy.

Dodatkowo klienci mając większy wybór, co do firmy cateringowej – bardzo chętnie z niego korzystają. Średni koszt zamówienia składanego przez jedną osobę wynosi ok. 600 zł – jest to cena odpowiadająca około dziesięciodniowej diecie. Aby zatrzymać konsumenta przy danym cateringu, nie wystarczy już być tylko smacznym. W 2020 r. szczególnie ważne było, aby catering nadążał za potrzebami klientów – aby oferował programy lojalnościowe, kody polecające, aby na każdym możliwym kroku ułatwiać zarządzanie zamówieniem klienta oraz stale udostępniać wgląd dla szczegółów zamówienia.

2021. Czy (znów) będzie sukcesem?

Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, ani zapewnić. Dla firm z branży najważniejsze jest skupienie się na dalszym rozwoju. Firm oferujących catering dietetyczny przybywa, konkurencja będzie rosnąć. Stąd trzeba będzie zadbać o zapewnienie niezwykle ważnych dla klientów agregatów umożliwiających łatwe i jak najbardziej intuicyjne manipulowanie zamówieniem.

Klienci są coraz bardziej świadomi i oczekują od firm coraz więcej, lepiej i smaczniej. Co branży cateringu dietetycznego przyniesie 2021? Dietly.pl szacuje nie tylko stałe wzrosty cateringów, ale ich dużą popularyzację w mniejszych miastach, w których lokalne marki rozwijają się najszybciej.

