Obostrzenia po 17 stycznia. Co z basenami i aquaparkami?

Rząd zapowiedział, że obostrzenia spowodowane pandemią, które obowiązują od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku, zostaną przedłużone. Mają potrwać dwa dodatkowe tygodnie, co najmniej do 31 stycznia. Co basenami i aquaparkami?

Rząd wprowadził dodatkowe ograniczenia pod koniec 2020 roku (28 grudnia zaczęły obowiązywać). Trwać mają do 17 stycznia 2021 r. Zmian jest bardzo dużo, piszemy o nich poniżej. Jednak jak wynika z rządowych informacji, etap ten zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Po 17 stycznia funkcjonować będą dotychczasowe obostrzenia, z którymi się zmagamy. Obostrzenia potrwają przynajmniej do 31 stycznia 2021 roku (z możliwością dalszego przedłużenia). Nowe obostrzenia po 17 stycznia. Galerie handlowe i hotele Wprowadzone zostało ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają i pozostaną po 17 stycznia m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Nastąpiło drastyczne ograniczenie funkcjonowania hoteli. Dostępne są one tylko dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych i ośrodków COS. Wyjątkiem są i pozostaną również hotele pracownicze. Sytuacja z obostrzeniami po 17 stycznia Także po 17 stycznia infrastruktura sportowa dostępna będzie tylko w ramach sportu zawodowego. Funkcjonować też będzie 10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. Rząd przedłuży też dotychczasowe zasady i ograniczenia. Będzie miał miejsce zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00. Pozostaną w mocy ograniczenia w transporcie zbiorowym (50 proc. liczby miejsc siedzących, albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych) Co z basenami i aquaparkami po 17 stycznia? Rząd wydłużył dotychczasowe ograniczenia, które obejmują siłownie, kluby fitness i aquaparki. Te pozostaną zamknięte. O weselach i imprezach okolicznościowych wiadomo, że dalej nie będą mogły być organizowane. Wszystko, przypominamy, przynajmniej do 31 stycznia 2021 roku Nowe obostrzenia po 17 stycznia 2021 roku Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2



Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób

Zakaz organizacji wesel, konsolacji, imprez okolicznościowych

Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2



Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00



Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz



Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian



Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.

