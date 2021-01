Obostrzenia zostaną przedłużone do kwietnia? Piotr Müller: Warianty mogą być różne

Piotr Müller w poranku rozgłośni katolickich „Siódma 9” został zapytany, czy „wyobraża sobie, że obostrzenia (wprowadzone w odpowiedzi na epidemię – red.) mogłyby w takim wymiarze obowiązywać do kwietnia”.

To jest pytanie, na które odpowiedź jest niezwykle trudna, ponieważ warianty mogą być różne, bo epidemia przez ostatnie miesiące pokazuje, że potrafi niestety odbudować się w różnych sytuacjach i my jesteśmy gotowi na to, że również niestety w Polsce jest możliwa trzecia fala – powiedział rzecznik rządu.

Polityk opisał, w jaki sposób z epidemią walczą inne państwa. – Zobaczmy, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii ogłoszono z dnia na dzień bardzo mocne zamknięcie całego życia społeczno-gospodarczego. My walczymy o to, aby jak najwięcej sfer życia społeczno-gospodarczego było otwartych, ale jednocześnie musimy zamykać te, które grożą rozwojem epidemii – stwierdził Piotr Müller.

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia zostaną przedłużone do kwietnia?

W poniedziałek 11 stycznia Adam Niedzielski wraz z Przemysławem Czarnkiem poinformowali, że po feriach dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej wracają do szkół. Pozostałe obostrzenia zostały przedłużone do 31 stycznia. Decyzję rządu komentował w wywiadzie dla money.pl prezes sieci kawiarni Green Caffe Nero.

Nie byłem zaskoczony, dlatego że już byliśmy wstępnie informowani. A jak mówię „myśmy” to znaczy Związek Pracodawców HoReCa na rozmowach z wiceminister Semeniuk, że raczej przed marcem, czy nawet przed końcem marca odmrożenia wielkiego nie będzie – powiedział Adam Ringer.

Olga Semeniuk dementuje słowa prezesa sieci kawiarni. „Niepotrzebny chaos”

Do słów prezesa sieci kawiarni Green Caffe Nero odniosła się Olga Semeniuk w rozmowie z tvp.info. Wiceminister rozwoju podkreśliła że w trakcie spotkania nie padły żadne terminy odnoszące się do luzowania obostrzeń. – Wielokrotnie podkreślałam na spotkaniu, że decyzje, kiedy cokolwiek będzie odmrażane, podejmuje Rada Ministrów i Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w oparciu o analizy Rady Epidemiologicznej – stwierdziła. Polityk dodała, że „kwiecień” pojawił się jedynie w nawiązaniu do 2020 roku, kiedy znoszono na wiosnę najpoważniejsze obostrzenia. Wiceminister rozwoju stwierdziła, że słowa szefa Green Caffe Nero powodują „niepotrzebny chaos”.

Czytaj też:

Afera szczepionkowa. Czarnek radzi Gaciongowi: Może spojrzeć na ten śnieg…