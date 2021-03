Czternasta emerytura. Kto dostanie dodatkowe świadczenie?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 21 stycznia 2021 r., na mocy której emeryci i renciści otrzymają dodatkowe, czternaste świadczenie w 2021 roku. Niemal dokładnie rok temu prezydent złożył podpis pod ustawą gwarantującą „trzynastkę”. W uroczystości, która miała miejsce 8 marca w Otwocku, wziął udział także premier Mateusz Morawiecki.

Czternasta emerytura. Ile wyniesie dodatkowe świadczenie?

Trzynasta emerytura zacznie być wypłacana 1 kwietnia 2021 roku. Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów wyniesie 1250 zł brutto i trafi do wszystkich uprawnionych. Z kolei w przypadku „czternastki” wypłata będzie wyglądała inaczej. Kwota świadczenia jest taka sama (1250 zł brutto), ale będzie ona wypłaca według kryterium dochodowego. Otrzymają ją ci emeryci i renciści, których comiesięczne świadczenie nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. Jeśli przekracza, to „czternastka” będzie wypłacana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka przekroczenia limitu będzie oznaczała złotówkę mniej do wypłaty.

Jak dużo państwo wyda na „trzynastkę” i „czternastkę”?

Na „czternastkę” państwo wyda w tym roku 11,4 mld zł. – Jak dodamy do tego trzynastą emeryturę, to łączne środki na oba świadczenia wynoszą ponad 22 miliardy złotych – mówił 18 lutego na antenie TVN 24 Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Ile osób otrzyma czternaste świadczenie?

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował także, że czternastą emeryturę w 2021 roku w pełnej wysokości otrzyma ponad 7,9 miliona osób. To 94 proc. świadczeniobiorców. Z kolei osób uprawnionych, których emerytura przekracza średnią krajową, więc dostaną ją pomniejszoną, jest 1,1 mln osób.

Czternastej emerytury nie otrzyma w ogóle pół miliona Polaków, ponieważ ich comiesięczne świadczenie przekracza 4200 zł brutto.

Wypłaty czternastej emerytury ruszą w listopadzie 2021 roku.

