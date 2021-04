Ogródki gastronomiczne otwarte od 1 maja? „To pozwoli na bezpieczny powrót do pracy”

Jak powiedział PAP sekretarz generalny zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej Sławomir Grzyb, otwarcie ogródków pozwoli bezpiecznie wrócić restauracjom do działalności. – Na wolnym powietrzu nie ma czego wietrzyć, a branże zamknięte muszą wrócić do pracy – zaznaczył.

Co z pomocą z Tarczy 3.0?

Dodał, że branża apeluje już od dłuższego czasu apeluje o obniżkę VAT w gastronomii do jednej stawki 5 proc. na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne. – Ministerstwo finansów twierdzi, że to by kosztowało 1,4 mld rocznie, i dlatego nie chce pomóc w takiej kwocie gastronomii. Przypomnę, że do 20 tys. lokali gastronomicznych nie otrzymało żadnej pomocy z Tarczy 6.0 a z Tarczy PFR 2.0 na ok. 76 tys. działających lokali w kraju skorzystało 15.592 firmy. Rząd udaje, że pomaga – ocenił.

Izba wskazuje, że konieczne jest uruchomienie subwencji finansowej PFR 3.0 dla wszystkich przedsiębiorców wykluczonych np. nowo otwartych firm tuż przed pandemią, i tych pominiętych przez manipulacje rządu klasyfikacjami PKD, którym to rząd pozamykał biznesy bez kwalifikacji PKD.

– Jedynym kryterium nowej subwencji PFR 3.0 powinien być to spadek obrotów pow. 50 proc. albo brak obrotów w branżach zamkniętych od kwietnia 2020 r. do końca kwietnia 2021, poprzez porównanie poprzedniego kwartału kalendarzowego w dowolnie wybranych przez przedsiębiorcę kwartałach, bez kryterium formy i ilości zatrudnienia – wyjaśnił sekretarz.

Będzie pozew za brak pomocy dla gastronomii?

Izba postuluje ponadto o umorzenie wszelkich danin publicznych dla branż zamkniętych za okres zamknięcia w tym ZUS, CIT, PIT oraz wszelkich danin lokalnych: jak podatki od nieruchomości, koncesje alkoholowe czy opłaty za ogródki ze względu na lockdown. Chce też ustawowe stawek czynszowych w najbliższych latach, nie tylko w galeriach handlowych, ale dla wszystkich lokali gastronomicznych zamkniętych przez 6 miesięcy.

– Odpowiedzią na brak pomocy ze strony rządu będzie nasz Pozew Zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa złożony po zakończeniu lockdownu, do którego chce przystąpić aktualnie przystąpić 470 firm – zaznaczył Grzyb.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

