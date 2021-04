Roślinne nuggetsy w Burger Kingu. Od dzisiaj w całej Polsce

Danie, podobnie jak Plant-based Whopper, zostało opracowane we współpracy z The Vegetarian Butcher (holenderska firma, która od lat pracuje nad zamiennikami mięsa). Debiutuje we wszystkich restauracjach Burger Kinga na terenie Polski 13 kwietnia 2021 roku.

„Smaczne jak te z kurczaka”

Jak czytamy w oświadczeniu Burger Kinga, „kolejna propozycja (…) powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie gości, którzy dopytywali o roślinne opcje w menu restauracji”. Roślinne nuggetsy powstały na bazie soi i podobnie jak te oryginalne z kurczaka, są „chrupiące z zewnątrz, a delikatne i soczyste w środku”, jak przekonuje sieć.

– W Burger Kingu zawsze stawiamy naszych gości na pierwszym miejscu i stale szukamy możliwości zapewnienia im nowych smacznych alternatyw – mówi Zuzanna Kilar, brand manager Burger King Polska. – Dlatego od dziś mamy szczególną przyjemność zaproponować gościom restauracji BK w Polsce nuggetsy na bazie roślin. Ci, którzy mieli możliwość ich spróbowania i porównania z tymi z kurczaka, uważają, że są równie pyszne.

Potencjał alternatywy dla mięsa jest ogromny

Jak informuje sieć „roślinne alternatywy mięsa trafiają do koszyków zakupowych co dziesiątego gospodarstwa domowego nad Wisłą”.

– Dzięki coraz lepszej jakości i dostępności alternatyw mięsa, bardziej roślinna dieta przestaje kojarzyć się z kompromisami. Po debiucie w Niemczech, kolejnym krajem gdzie zaopatrzymy się w roślinne nuggetsy w Burger King jest Polska. To potwierdza potencjał rynkowy roślinnego jedzenia nad Wisłą i wyznacza kolejny krok milowy w coraz poważniejszym postrzeganiu roślinnego jedzenia, zarówno przez konsumentów, jak i branżę spożywczą – mówi Maciej Otrębski, strategic partnerships manager w kampanii RoślinnieJemy.

Według danych Nielsen na koniec 2020 roku, wartość sprzedaży produktów roślinnych kształtowała się na poziomie 600 milionów złotych.

