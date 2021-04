Rada Ministrów zajmie się jutro Krajowym Programem Odbudowy

Krajowy Program Odbudowy będzie częścią obrad na Radzie Ministrów 27 kwietnia – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

– Po ciężkich negocjacjach, w których brał udział premier Mateusz Morawiecki, Polska otrzyma 770 mld złotych. To ustalenia przyjęte podczas posiedzenia Rady Europejskiej – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej. – To szansa na rozwój infrastruktury, energetyki odnawialnej, edukacji. To część strategii rozwojowej państwa – dodał.

Premier Morawiecki będzie rozmawiał z Lewicą

Rzecznik rządu zapowiedział także, że z radością przyjęto deklarację klubu Lewicy dotyczącą chęci rozmowy na temat Krajowego Programu Odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki ma zamiar przyjąć zaproszenie do rozmów.

– Z satysfakcją przyjmujemy dzisiejszą deklarację klubu Lewicy w sprawie chęci prowadzenia rozmów w sprawie KPO. Premier Mateusz Morawiecki przyjmie zaproszenie na rozmowy w tej sprawie – powiedział Piotr Müller. – Lewica jest obecnie jedynym klubem, który złożył konstruktywne uwagi i poprosił o spotkanie – powiedział. – Liczy się Polska, a nie koniunkturalne interesy. To zawsze było tematem ponadpartyjnym – dodał.

Czytaj też:

Bez ratyfikacji Funduszu Odbudowy nie będzie KPO. Tymczasem projekt znowu zniknął z posiedzenia rządu