Wiadomo, kiedy poznamy założenia Polskiego Ładu. PiS podało datę prezentacji

Rozwiązania w ramach Polskiego Ładu (wcześniej przedstawiciele rządu mówili o Nowym Ładzie) mają zostać oficjalnie zaprezentowane w sobotę 15 maja o godzinie 10. Taką informację przekazała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Jakie rozwiązania w Polskim Ładzie?

Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie propozycje gospodarcze przedstawi Mateusz Morawiecki. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że nowy program będzie dotyczył dziesięciu różnych obszarów:

Plan na zdrowie

Uczciwa praca – godna płaca

Dekada rozwoju

Rodzina i dom w centrum życia

Polska – nasza ziemia

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek

Dobry klimat dla firm

Czysta energia – czyste powietrze

CyberPoland 2025

Złota jesień życia



Morawiecki: Wielki program inwestycyjny dla Polski

– Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego, tam, gdzie został on nadwątlony przez COVID-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy – mówił podczas kongresu Impact'21 Mateusz Morawiecki.

