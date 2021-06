PKN Orlen odpowiada sądowi. Chodzi o zakup Polska Press

PKN Orlen w odpowiedzi skierowanej do sądu stwierdził, że odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji prezesa UOKiK ws. zgody na przejęcie kontroli nad Polska Press przez spółkę, jest w całości bezzasadne i winno zostać odrzucone. W komunikacie stwierdzono, że „obowiązujące prawo nie przewiduje skarżenia decyzji o zgodzie na dokonanie koncentracji - wszystkie jego konstrukcje zostały zbudowane na tym założeniu”.

Mecenas Paweł Podrecki, który reprezentuje koncern paliwowy podkreślił, że „RPO nie ma legitymacji do wniesienia odwołania od decyzji wyrażającej zgodę, ponieważ uprawnienie RPO nie obejmuje wszczynania postępowań, które nie są przez obowiązujące prawo przewidziane”. „Podniesione w odwołaniu zarzuty są w przekonaniu PKN Orlen w tak oczywisty sposób bezzasadne, że odwołanie to nie może przynieść skutku; wypada również zwrócić uwagę, iż w niniejszej sprawie doszło do sytuacji zupełnie niezwykłej nie tylko z uwagi na podniesioną w odwołaniu argumentację” - zaznaczono.

Kupno Polska Press przez Orlen

7 grudnia 2020 r. PKN Orlen poinformował, że przejmuje spółkę Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group – jednego z największych wydawców w Polsce. Spółka podkreśliła, że transakcja ta wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Poprzez przejęcie Polska Press, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 mln użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Na początku lutego br. PKN Orlen otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodę na przejęcie spółki Polska Press. PKN Orlen podpisał 1 marca br. umowę kupna spółki Polska Press, podała Polska Press. Oznacza to, że PKN Orlen został formalnym właścicielem wydawnictwa, które wchodzi obecnie w skład grupy kapitałowej Orlen.

RPO odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa UOKiK w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie i w złożonym przez siebie odwołaniu domaga się, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK. Z kolei według RPO sąd powinien wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia głównego odwołania.

