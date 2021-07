Awaria internetu Orange. Niektórzy na naprawę poczekają tydzień

Klienci skarżą się głównie na brak internetu, choć w niektórych regionach występują też problemy z zasięgiem. Orange potwierdza problemy. Na Twitterze pisze o „masowej usterce”. Szybkie przejrzenie ostatnich aktywności na koncie operatora potwierdza, że klienci masowo zgłaszają brak poprawnego działania sieci.

„Mamy odnotowaną usterkę sieci w tej okolicy. Przepraszamy za brak dostępu do usług i prosimy o wyrozumiałość. Prace naprawcze trwają. Zakończymy je najszybciej jak to będzie możliwe”

„Przykro nam, że masz problem z działaniem internetu i telefonu. Rozumiemy, że to dla Ciebie ważne i sprawdzimy to. Czy usterka dotyczy usług stacjonarnych?”

„Nie mamy informacji o awarii w tej okolicy. Czy w ogóle nie masz połączenia z siecią?”

- to tylko kilka reakcji operatora na uwagi zgłaszane przez klientów. Złość użytkowników potęgują długie terminu napraw, jakie wyznacza Orange. Niektórzy klienci dowiedzieli się, że ich usterka zostanie naprawiona do 22 lub 23 lipca, czyli za tydzień. Niewykluczone, że nastąpi to szybciej, niemniej firma nie umie powiedzieć, kiedy to nastąpi. Taka awaria jest szczególnie bolesna dla osób, które pracują zdalnie i nie mają innego źródła internetu.

