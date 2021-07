Morawiecki: Budżet państwa ma ponad 25 mld zł nadwyżki

Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie SKB Drive Tech w Radomsku w województwie łódzkim przekazał, że obecnie w polskim budżecie jest ponad 25 mld złotych nadwyżki. – Naprawa finansów publicznych po naszych niefrasobliwych poprzednikach doprowadziła do tego, że po czerwcu, czyli po I półroczu, mamy ogromną nadwyżkę w budżecie – podkreślił premier.

Wcześniej szef rządu przekazał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 r. było wyższe o 9,8 proc. r/r i wyniosło 5802,42 zł. Z kolei zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosło o 2,8 proc. r/r.

Morawiecki: Ponad 200 mld złotych na pomoc dla firm podczas pandemii

– Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa pomogły przechować potencjał firm i dokonać ekspansji na nowe rynki i co najważniejsze – przechować miejsca pracy. Podczas pandemii przekroczyliśmy ponad 200 mld złotych na pomoc dla firm podczas pandemii. O to chodzi w Polskim ładzie, o wsparcie firm jak ta oraz o tworzenie perspektyw do ekspansji – mówił premier dodając, że wzrosty wskaźników gospodarczych są dowodem na sukces polskiej myśli technologicznej.

– Cieszę się, że, poprzez Polski ład, nasze inwestycje w infrastrukturę i przedsiębiorców, jeszcze lepiej wesprzemy polski biznes w ekspansji krajowej i zagranicznej – podsumował Mateusz Morawiecki.

