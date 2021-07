Ministerstwo Finansów podtrzymuje prognozę wzrostu PKB. Kościński: Prywatnie jestem większym optymistą

Tadeusz Kościński przyznał, że jako minister finansów musi zachować się konserwatywnie, ale prywatnie jest dużo większym optymistą. To komentarz do informacji o tym, że resort utrzymuje dotychczasowe prognozy wzrostu PKB na poziomie 3,8 proc.

– Spodziewamy się, że gospodarka w tym roku będzie rosła około 3,8 proc. Oczywiście Ministerstwo Finansów jest konserwatywne, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być za dużymi optymistami, bo wtedy będzie kłopot, bo wtedy trzeba ciąć wydatki i to jest bardzo bolesne. Więc my jesteśmy chyba dość konserwatywni na poziomie 3,8 proc. – powiedział Kościński w radiowej Jedynce.

– Rynek zaczyna patrzeć, że powyżej 5 proc. polska gospodarka będzie rosła w tym roku. Więc kibicuję, że rynek ma rację, bo przeważnie rynek ma rację, żeby Polska gospodarka lepiej rosła niż my prognozujemy – dodał.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy bardziej optymistyczny

Na początku czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu na 2022 r. przewidujące m.in. wzrost PKB w wysokości 4,3 wobec 3,8 proc. oczekiwanych w tym roku (i wobec spadku PKB o 2,7 proc. w ub.r.). Wczoraj Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok do 4,6 z 3,5 proc. oczekiwanych na 2021 r. w kwietniu br. MFW oczekuje także przyspieszenia wzrostu PKB do 5,2 proc. w 2022 roku wobec 4,5 proc. wzrostu prognozowanych w kwietniu.

