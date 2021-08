„Rząd zaprasza, na twój koszt”. Samorządy wyliczyły, ile stracą na Polskim Ładzie, ruszyła akcja

Tuż po tym, jak w połowie maja Zjednoczona Prawica zaprezentowała swój program Polski Ład, podniosły się głosy, że proponowane w nim zmiany podatkowe uderzą m.in. w finanse samorządów. Jeszcze w maju były to jednak tylko zapowiedzi, a 26 lipca zaprezentowano szczegółowe rozwiązania. Kluczowa dla samorządów jest zmiana dotycząca podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł – w ten sposób utracą one sporo pieniędzy w swoich budżetach.

Dwie organizacje zrzeszające miasta i metropolie, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich, w związku z obawami o budżety ruszyły z akcją informacyjną na ten temat, powstała nawet specjalna strona, dzięki której można dowiedzieć się, ile poszczególne gminy mają stracić na proponowanych przez władze zmianach.

„Na twój koszt” – akcja dotycząca strat gmin z powodu Polskiego Ładu

Zarówno ZMP, jak i UMP, opublikowały podobne noty prasowe, w których czytamy:

„Aż 145 mld zł w ciągu 10 lat stracą miasta na Polskim Ładzie – wynika z projektu ustawy o PIT i CIT, który realizuje założenia rządowego programu w zakresie podatków. Na kolejnych zmianach stracą zwłaszcza miasta, których budżety są oparte na udziałach w PIT”.

Na stronie natwojkoszt.pl zamieszczono dokładne wyliczenia dotyczące strat gmin (wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich, a także miast na prawach powiatu), które wystąpią po wprowadzeniu w życie Polskiego Ładu. Dodano tam następującą adnotację do tych kalkulacji: „Szacunek opiera się na średnim ubytku w PIT, podanym przez Ministerstwo Finansów w OSR projektu ustawy (26,8%). Odnosi się do planowanej na 2021 r. kwoty udziałów w PIT, podanej wszystkim JST przez Ministra Finansów do planowania budżetu na rok 2021”.

Według tych wyliczeń Sosnowiec straci ponad 81 mln zł, Bytom – ponad 52 mln zł, a Elbląg – 43 mln zł. Te kwoty dotyczą wyłącznie 2022 roku (gdyby zaczęły obowiązywać proponowane zmiany podatkowe). „Rząd zaprasza, na twój koszt” – grzmią twórcy strony.

