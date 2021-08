Wakacje z ograniczeniami. Niezaszczepieni nie wszędzie wejdą

Tego lata nie zaznaliśmy spokojnego podróżowania za granicę. W obliczu coraz większej liczby zakażeń wariantem delta, kolejne kraje wprowadzają ograniczenia, które dotykają osób niezaszczepionych – zarówno mieszkańców, jak i turystów. W Polsce wciąż trwają rozmowy o tym, czy zaszczepionym nie przyznać jakichś preferencji osobom w pełni zaszczepionym. Jeśli nasz kraj pójdzie w ślady Francji czy Włoch, odmawiający zaszczepienia się nie będą mogli wejść do obiektów użyteczności publicznej.

Poniżej zestawiamy ograniczenia obowiązujące w kilku krajach, do których Polacy chętnie jeżdżą na urlop lub odwiedzić rodzinę. Zasady często się zmieniają, więc przed wyjazdem należy sprawdzić obecnie obowiązujące zasady. Przydatnym źródłem informacji będą strony ambasad w kraju, do którego jedziemy.

Francja

Francja była pierwszym krajem, który wprowadził tak daleko idące ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Od 21 lipca każda osoba powyżej 12. roku życia musi okazać certyfikat poświadczający zaszczepienie przeciw koronawirusowi, udowodnić przechorowanie choroby lub okazać negatywny wynik testu, by móc uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem powyżej 50 osób.

Od sierpnia niezaszczepieni nie wejdą do restauracji, kin, centrów handlowych, placówek medycznych, pociągu i samolotu.

Grecja

Od 16 lipca przed wejściem do lokali gastronomicznych, dyskotek, kin i teatrów trzeba okazać zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu się lub negatywny wynik testu PCR albo antygenowego sprzed maksymalnie trzech dni.

Niektóre wyspy wprowadziły własne ograniczenia. Na przykład na Mykonos zabronione jest odtwarzanie muzyki w kawiarniach i restauracjach w godzinach popołudniowych i wieczornych. Władze wyspy wprowadziły zakaz, by nie doprowadzać do sytuacji, w których stęsknieni za zamkniętymi klubami turyści (Mykonos wyrobiła sobie opinię najbardziej „imprezowej” greckiej wyspy) zaczną tańczyć w restauracjach.

Hiszpania

Decyzja o wprowadzeniu ograniczeń należy do poszczególnych regionów. Restrykcje wprowadzają niektóre regiony Hiszpanii. I tak, w Katalonii przywrócono ograniczenia w poruszaniu się w godzinach1 w nocy – 6 rano. Zabronione jest jedzenie i picie w przestrzeni publicznej. Godzina policyjna obowiązuje również na Teneryfie, a po godzinie 20 nie można kupić alkoholu w sklepach.

Portugalia

Restauracje na terenie całego kraju działają bez ograniczeń i mogą być otwarte do 2 w nocy. W środkach transportu publicznego obowiązują ograniczenia liczby pasażerów. Premier zapowiedział, że od września zniesiony będzie obowiązek noszenia masek ochronnych na świeżym powietrzu, przestanie też obowiązywać limit miejsc w pojazdach transportu publicznego.

Włochy

We Włoszech trzeba okazać zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przed wejściem do restauracji, miejsc kultury, muzeów. Z obowiązku tego zwolnione są dzieci do 12 roku życia i osoby, które mają zaświadczenie o przeciwwskazaniach do przyjęcia szczepionki (musi być ono przetłumaczone na język włoski). We Włoszech cały czas obowiązuje stan wyjątkowy. Daje on władzom prawo do wprowadzenia nowych ograniczeń niemalże z godziny na godzinę.

