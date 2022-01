Ustawa o dodatku osłonowym opublikowana w Dzienniku Ustaw

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym 28 grudnia. Pomysł na dodatek osłonowy pojawił się po tym, jak w Polsce znacząco wzrosła inflacja, a ceny energii poszybowały w górę. Zgodnie z założeniami rządowego projektu, by niektórym gospodarstwom domowym pomóc w tym okresie, stworzono dodatek osłonowy.

To dodatkowe świadczenie ma trafić do blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce i będzie wypłacane w dwóch transzach: do 31 marca 2022 roku i do 2 grudnia 2022 r. Ten dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy – kryteria dochodowe i nie tylko

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednak nie tylko w zależności od kryteriów dochodowych, ale też tego, z jakiego paliwa korzystają poszczególne gospodarstwa domowe. Te, które wykorzystują węgiel do ogrzewania domu, mogą liczyć na wyższą dopłatę.

Dodatek osłonowy, kryteria dochodowe i dopłaty (domy nieogrzewane węglem):

dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,

dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Dodatek osłonowy, kryteria dochodowe i dopłaty dla korzystających z węgla do ogrzewania:

dopłata 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,

dopłata 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1062,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1437,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Dodatek osłonowy – co, jeżeli ktoś przekracza próg dochodowy?

W przypadku dodatku osłonowego wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę”, czyli nawet w przypadku, gdy ktoś przekracza ustalony próg dochodowy, może starać się o to świadczenie. Dodatek osłonowy nie będzie wypłacany w momencie, w którym do wypłaty pozostałoby mniej niż 20 zł.

Za wypłatę dodatku osłonowego będą odpowiedzialne gminy. Do 31 stycznia 2022 roku lub 31 października 2022 roku należy złożyć dokumenty do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania.

