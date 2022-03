Tyle może kosztować pomoc medyczna dla Ukrainy. „Wyziębieni, odwodnieni, z urazami stóp”

„Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ” – ogłosił Narodowy Fundusz Zdrowia.

Oznacza to w praktyce, że każdy Ukrainiec, który dotrze do Polski zyskuje pełen dostęp i uprawnienia do korzystanie ze świadczeń polskiego systemu zdrowia równe ubezpieczonym obywatelom RP.