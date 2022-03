Roman Abramowicz boi się sankcji. Sprzedaje Chelsea i nieruchomości w Londynie

Jeden z najbogatszych Rosjan, a do tego bliski człowiek Władimira Putina, Roman Abramowicz, nie został objęty indywidualnymi sankcjami. Może to wynikać z tego, że oligarcha posługuje się nie tylko paszportem rosyjskim, ale też portugalski i izraelskim. Dziennikarze dopytywali Borisa Johnson na konferencji prasowej, czy planuje nałożenie sankcji również na bogatego rezydenta Wielkiej Brytanii, ale szef rządu odpowiedział wymijająco o „zacieśnianiu ekonomicznych ograniczeń wokół Rosji”.

Przeczuwając, że parasol ochronny może się złożyć, Abramowicz przystąpił do wyprzedawania swojego majątku w Wielkiej Brytanii. Kilka dni temu za pośrednictwem jednego z banków złożył trzem miliarderom ofertę kupna klubu piłkarskiego Chelsea.

Brytyjski poseł Chris Bryant poinformował w środę, że Abramowicz przymierza się też do sprzedaży swoich londyńskich nieruchomości. 15-pokojowa rezydencja położona jest w Kensington Palace Gardens i podobno miliarder chce za nią 150 mln funtów. Z kolei Trzypiętrowy penthouse na Chelsea Waterfront może być wart 22 mln funtów.

Brytyjski parlamentarzysta powiedział prasie, że Abramowicz jest „przerażony sankcjami”.

Abramowicz poinformował, że wycofuje się z zarządzania klubem Chelsea

W sobotę 26 lutego Abramowicz poinformował, że oddaje „zarządzanie i opiekę” nad klubem Chelsea powiernikom fundacji charytatywnej. Trudno ocenić, na ile oznaczało to faktyczne wycofanie się przez niego z kierowania klubem, który kupił w 2003 roku. Zdaniem części komentatorów było to „pozorne działanie”, mające na celu odparcie wezwań do całkowitej rezygnacji z kierowania Chelsea, co jest pokłosiem działań zbrojnych Rosji na Ukrainie. Pieczę nad drużyną przejmie teraz przewodniczący fundacji Bruce Buck, który pełni także rolę prezesa Chelsea. Jednym z powierników organizacji jest także Paul Ramos – dyrektor finansowy ekipy.

