Scenariusze dla Polski w razie przegranej wojny na Ukrainie. Prof. Bugaj: Inflacja trudna do zwalczania

Prof. Ryszard Bugaj

Wszyscy śledzimy losy wojny na Ukrainie. To zrozumiałe. Od przełomu 1989 roku to najważniejsze wydarzenie dla całej Europy, a może i dla świata. Putin postanowił odwrócić bieg historii zapoczątkowany upadkiem komunizmu. Za zgodą (choć niechętną) najpierw Gorbaczowa, a potem Jelcyna na początku lat 90., Zachód pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych „przejął” Europę Środkowo-Wschodnią. Rosja utraciła status supermocarstwa. Putin (mówi to wyraźnie) chce odzyskać dawną rosyjską strefę wpływów. Kontrola nad Ukrainą ma być pierwszym krokiem na tej drodze.