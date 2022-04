Sankcje wobec Rosji zostaną zaostrzone! Ursula von der Leyen przedstawiła szczegóły

We wtorek 5 kwietnia Ursula von der Leyen zapowiedziała kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. – Wprowadzimy zakaz importu węgla z Rosji o wartości 4 mld euro rocznie – powiedziała przewodnicząca KE. – Wprowadzimy całkowity zakaz transakcji w czterech kluczowych rosyjskich bankach, w tym drugim co do wielkości VTB – dodała.

Sankcje wobec Rosji zostaną zaostrzone! Ursula von der Leyen przedstawiła plan

Ursula von der Leyen poinformowała, że zostanie wprowadzony zakaz wstępu do portów w UE dla rosyjskich statków oraz zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej jako czwarty element zapowiedziała „zakaz eksportu o wartości 10 mld euro w kluczowych obszarach, takich jak: zaawansowane półprzewodniki, maszyny i sprzęt transportowy”.

„Konkretne nowe zakazy importu o wartości 5,5 mld euro. Ukierunkowane środki, takie jak zakaz udziału firm rosyjskich w zamówieniach publicznych i wykluczenie wsparcia finansowego, unijnego lub krajowego dla rosyjskich organów publicznych” – relacjonuje Komisja Europejska w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Ursula von der Leyen dodała, że wciąż trwają prace nad dodatkowymi sankcjami, w tym dotyczące importu ropy. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała również, że toczą się dyskusje nad pomysłami, które zgłaszają państwa członkowskie UE.

Wojna na Ukrainie. Masakra w Buczy

Zapowiedź nowego pakietu sankcji wobec Rosji została ogłoszona kilka dni po makabrycznych odkryciach w Buczy. Ukraińcy po wyzwoleniu miasta z rąk rosyjskich nagłaśniają skalę bestialstwa, którego dopuszczali się żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi. – Te wyzwolone miasta (Bucza, Irpień, Hostomel) reprezentują sceny z horrorów, sceny postapokaliptyczne. Wśród ofiar rosyjskich zbrodni są zgwałcone kobiety, które próbowali spalić, zamordowani urzędnicy samorządowi, zamordowane dzieci, zamordowane starsze osoby, zamordowani mężczyźni, z których wielu ma związane ręce, ślady tortur i którym strzelono w tył głowy – opisał Ołeksij Arestowicz, doradca Wołodymyra Zełenskiego.

