Dolary i euro potrzebne na wojnę. Bank Rosji przedłuża blokadę wypłat

Niemal od dnia inwazji Rosji na Ukrainę Rosjanie nie mają możliwości wypłacania swoich oszczędności w dolarach ponad kwotę 10 tysięcy dolarów i w euro do równowartości tej kwoty. Bank Rosji wprowadził ograniczenie 9 kwietnia 2022 roku. Dziś poinformowano, że regulacja będzie obowiązywała przez kolejne sześć miesięcy, do 23 marca 2023 roku.

Równowartość w rublach

Jak czytamy w komunikacie Banku Rosji, limit dotyczy wszystkich wpłat na konto, które zostały dokonane po 9 marca. Jeśli obywatele chcą otrzymać środki wpłacone później, mogą je przewalutować na ruble. „Obywatele, którzy nie zdążyli jeszcze skorzystać z tej możliwości od 9 marca 2022 r., mogą wypłacić tylko pieniądze w obcej walucie, które wpłynęły na konto lub wpłatę przed 9 marca 2022 r. Pozostałe środki nadal można otrzymać w rublach po kursie rynkowym z dnia wypłaty” – napisano w komunikacie banku centralnego.

Bank Rosji nie kryje powodów decyzji

Co ciekawe, w komunikacie Banku Rosji nie znajdziemy propagandowych uników. Instytucja otwarcie tłumaczy, skąd decyzja o przedłużeniu zakazu wypłat oszczędności w dolarach i euro. „Bank Rosji jest zmuszony do utrzymania tych i innych ograniczeń gotówkowych w związku z obowiązującymi wobec Rosji sankcjami, które zabraniają rosyjskim instytucjom finansowym pozyskiwania gotówki w krajach zachodnich” – czytamy. Rosja potrzebuje więc zabezpieczyć wszystkie środki w walutach obcych, jakie tylko do tej pory zgromadziła. Chodzi m.in. o możliwość spłaty długu zaciągniętego w obcych walutach.

Bank Rosji poinformował też, że ograniczenia dotyczą wyłącznie dwóch wspomnianych walut. Wszystkie inne waluty obce są wypłacane bez przeszkód.

