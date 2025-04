Ten rynek okazał się strzałem w dziesiątkę! Polska marka zachwyca już od pierwszego dnia

Dynamiczny rozwój na Bałkanach wpisuje się w ambitną strategię biznesową, która zakłada czterokrotny wzrost liczby sklepów stacjonarnych do 2027 r.

Sinsay rozwija skrzydła na Bałkanach

Po sukcesie w Kosowie, Sinsay z impetem wkroczył na rynek albański. Na początku kwietnia 2025 r. otwarto dwa pierwsze sklepy: w centrum handlowym Blue Star w Durres oraz w nowo powstałym Fashion Gallery Tirana. Obiekty te oferują pełną gamę produktów – od odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, po akcesoria i elementy wyposażenia wnętrz.

– Po sukcesie marki w Kosowie, gdzie Sinsay w krótkim czasie zyskał dużą popularność, rozszerzenie działalności na Albanię jest kolejnym naturalnym krokiem rozwoju w regionie – komentuje Tomasz Koczara, International Business Director w LPP.

Albania. Rynek z rosnącym potencjałem

Wybór Albanii jako kolejnego rynku nie jest przypadkowy. LPP dostrzega w tym kraju dynamiczny wzrost gospodarczy, rozwijającą się infrastrukturę handlową oraz rosnącą siłę nabywczą konsumentów, zwłaszcza młodego pokolenia. Do końca 2025 r. planowane jest uruchomienie ponad dziesięciu lokalizacji, w tym cztery w samej Tiranie.

– Albańczycy, szczególnie młodsze pokolenie, są otwarci na zagraniczne marki oferujące atrakcyjny stosunek jakości do ceny. A to, w połączeniu z dostępnością nowoczesnych powierzchni handlowych, stwarza dla nas doskonałe warunki do rozwoju sieci w całym kraju – dodaje Koczara.

Strategia omnichannel i ekspansja online

Debiut Sinsay w Albanii to część największej w historii LPP strategii rozwoju. Marka ma odpowiadać za aż 75 proc. przychodów Grupy do 2027 r. Oprócz rozwoju sieci sklepów fizycznych, LPP planuje uruchomienie sklepu internetowego w Albanii jeszcze w 2025 r., wspierając tym samym strategię omnichannel.

– Już pierwszy tydzień działalności salonu w Durres pokazał, że nasza oferta doskonale trafia w gusta albańskich konsumentów, a wyniki sprzedaży przekroczyły oczekiwania – podkreśla Tomasz Koczara.

Sinsay jako motor napędowy Grupy LPP

Dzięki skalowalnemu modelowi biznesowemu, niskim kosztom operacyjnym i atrakcyjnej ofercie cenowej, Sinsay staje się kluczowym elementem rozwoju Grupy LPP. Do 2027 r. planowane jest otwarcie 6000 sklepów marki na 27 rynkach, co może pozwolić dotrzeć nawet do 300 mln klientów.

Albania to już 42. rynek, na którym obecne są marki LPP.

